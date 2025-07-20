不爽隔壁桌聊政治太吵　北市清粥小菜名店顧客3打4驚動警方

記者張君豪／台北報導



北市中山區中原街知名清粥小菜店「小品雅廚」19日凌晨4時許驚傳鬥毆事件。經警方調查：40歲楊姓男子與友人徐男、吳男在店內用餐，不滿鄰桌4人談論政治話題過於喧嘩，雙方當場爆發口角並徒手毆打對方，導致4人頭部擦挫傷。警方獲報趕抵現場時，雙方停止衝突，被害人堅持提告傷害，警員當場把涉案3人訊後依妨害秩序及傷害罪嫌，移送台北地檢署偵辦。



▲中山區中原街知名清粥小菜店「小品雅廚」發生顧客互毆案件，警方到場處理。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





中山警方調查，19日凌晨4時許，該清粥小菜店轄區民權一派出所接獲通報，指中原街該店內有顧客互毆傷害事件，警方立刻派員趕到場處理。警員抵達時，楊男等3人與陳姓被害人等4人已停止打鬥，經查雙方互不相識，僅因談話音量問題引爆衝突。

楊等人向警方供稱，因不滿對方談論政治議題太吵鬧，情緒失控才會動手打人。被打的一方輕微受傷，均意識清楚、無生命危險，也未送醫。警方則表示，對於任何暴力行為絕不容忍，呼籲民眾如遇糾紛應冷靜處理，切勿訴諸暴力，警方將嚴正執法，保障市民安全。

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