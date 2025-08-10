媽媽欠1610元沒還！墨5歲男童遭鄰居綁架撕票　屍體腐爛發臭

▲費爾南多在家中被擄走，慘遭撕票。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

墨西哥拉巴斯（La Paz）一名婦女為了繳納房租向經營高利貸的鄰居借款1000披索（約新台幣1610元），但她卻無力償還，沒想到鄰居竟為此綁架她年僅5歲兒子，並且撕票。待警方尋獲遺體時，男童已經死亡多日，明顯發臭，男童包含頭部全身多處遭到鈍器重擊，生前被嚴重凌虐。

根據《鏡報》報導，諾艾米．戈梅茲（Noemi Gomez）因繳不出房租，向2名女鄰居安娜（Ana）與莉莉亞（Lilia）借了高利貸1000披索（約新台幣1610元），但由於利滾利，遲遲無法償還債務，怎知對方竟在7月28日從家中擄走她的5歲兒子費爾南多（Fernando）。

根據調查，安娜（Ana）、莉莉亞（Lilia）與另一名男子卡洛斯（Carlos）共謀，計畫一同綁架費爾南多，以當作「抵押品」逼諾艾米還錢。

諾艾米本身患有溝通障礙，事發後她曾試圖前往疑似囚禁地點尋找孩子，卻遭到威脅與攻擊，根本無法救人。另一名鄰居瑪麗亞．帕斯夸（Maria Pascual）表示，「諾艾米去找孩子時，對方還想打她，只因為她說話不清楚。」

嫌犯要求諾艾米先償還債務，才會釋放費爾南多。諾艾米無奈之下只能尋求當地政府幫忙，試圖通報失蹤，但是隨即被轉介到另一個單位，而該單位也未提供任何協助，大家就像踢皮球一樣，沒人願意幫助她，使得黃金救援時間不斷流逝。

一間專門處理家暴案的機構最終接手此案，警方才開始動作。8月4日，費爾南多被綁架的第6天，警察陪同諾艾米前往可能囚禁的地點，沒想到一進門，眾人就聞到黑色袋子傳出陣陣惡臭，打開後發現了孩子已經嚴重腐爛的遺體。

事後法醫報告指出，費爾南多死於頭部重創，傷勢與鐵鎚擊打吻合。費爾南多除頭部重傷外，手腳與胸口都有多處傷痕，綁架期間未曾進食或喝水。由於屍體腐爛嚴重，諾艾米的哥哥阿爾弗雷多（Alfredo Gomez）表示，最終只能透過DNA確認孩子的身分。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。