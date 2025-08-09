高雄圳溝變紅色！死魚漂浮狂飄腐臭味　血流成河超噁畫面曝

▲高雄大寮圳溝竟出現「血流成河」慘況。（圖／邱于軒議員提供）



記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒今(9)日接獲陳情，指出大寮區一處圳溝水質竟被染紅，且不時飄出酸臭味。環保局表示，昨日已接獲民眾反應前往稽查，發現是一家冷凍食品工廠將清洗紅蘿蔔、甜菜根的暗紅色廢水偷排入圳溝，依水污染防治法告發，最高可罰300萬元罰鍰。

「一早就看到血流成河！」高雄市議員邱于軒表示，今日上午大寮翁園國小旁的大排渠水竟變成紅色，說實在這景象在大寮不足為奇，服務處接獲通報後就去現場查看，不過農田水利署人員說，昨天下午就查過了，是洗紅蘿蔔和甜菜根的水，不過這水到今早還有，民眾反應還有臭味，只能說這「天然色素」太強了吧。

▲▼環保局查出一家冷凍廠排放暗紅色廢水，圳溝遭染紅。（圖／記者許宥孺翻攝）



環保局對此表示，昨（8）日接獲民眾反映，表示大寮區翁園里大寮圳第二幹線有暗紅色廢水及死魚漂浮，為查明污染源，立即派員前往稽查。現場檢測水質pH值5.09，導電度450μs/cm，水溫30.0℃，溶氧1.61 mg/L，除溶氧較低外，其餘數值無異常。

環保局循水直污染源頭稽查，查獲一家冷凍食品工廠，從事紅蘿蔔、甜菜根加工作業，生產過程將暗紅色廢水排放至大寮圳第二幹線。此案依違反水污染防治法第30條，水污染管制區內污染水體規定依法告發，可裁處新臺幣3萬～300萬元罰鍰。