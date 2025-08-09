高雄阿北出門加油！狂騎77分鐘迷路跑50K　屏東萬巒被發現

▲內埔警分局員警載王姓阿北回派出所。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市鼓山區8旬王姓男子騎機車外出加油，卻迷路東縣萬巒鄉赤山村，內埔警分局員警獲報趕往處理，發現他疑似迷路且無法清楚說明身分，立即帶返所休息並查詢資料，確認他來自高雄且列為協尋人口，隨即通知家屬前來接回，讓家屬相當感激。

內埔警察分局泰武赤山聯合所員警，日前遇熱心的赤山村村民到派出所通報，有一位男子騎乘機車，一直在村內東山路段上騎車徘徊繞行，疑似迷路，請警方前往查明。

所長劉周忠及副所長郭小龍立即趕赴現場，果然發現有一位騎機車的騎士，經詢問他的身分及家屬的聯絡方式，他均無法回答，員警遂先行將他帶返所內安置休憩。

旋即利用警用電腦系統查詢他的車籍及相關個資，經查明該名年已8旬的王姓阿北，現居高雄市鼓山區，且已被通報協尋，員警立刻聯絡家屬到所將他亡回並辦理撤尋手續。警方一查，阿北約花1小時17分鐘騎了50公里路程到赤山村。家屬到所後表示，阿公說要騎機車外出加油，卻一路騎到屏東縣萬巒鄉赤山村，非常感謝熱心村民及警方幫忙。

內埔分局長江世宏呼籲，家中年長長輩可讓其配戴愛心手環，上面顯示長輩名字及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。