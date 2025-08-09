超有味道！全台首創「榴槤市集」集40店挑戰味蕾　週末愛河登場

▲榴槤市集週末兩天在高雄愛河登場。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

被封為「水果之王」的榴槤，正反評價兩極。全台首次以榴槤為主題的市集，本週六日（9、10）日將於高雄愛河登場，市集網羅50間風格美食，其中有近40間店家推出榴槤相關美食，邀請民眾挑戰味蕾。

觀光局長高閔琳表示，這次市集是全台首創以榴槤為主題的活動，邀請近40間店家，推出市集限定的榴槤美食，包括「榴槤冰火菠蘿油」、「金枕頭榴槤義式冰淇淋」、「天麻榴辛麵」、「榴槤味腰果奶油糰子」、「泰式榴槤咖哩雞」、「榴槤可麗露」等。除了美食，市集也將榴槤的魅力延伸至視覺與生活，推出專屬IP角色「臭皮皮」。

▲市集限定美食「天麻榴辛麵」。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲市集限定美食「榴槤冰火菠蘿油」。（圖／記者許宥孺翻攝）

除了美食之外，現場集結多家特色手作文創品牌，推出榴槤造型與配色的限定商品，如設計感十足的榴槤擴香石、榴槤色系的傘繩飾品等。高閔琳表示，市集僅有2天，於 8月9日至10日下午3點到晚上9點 在高雄愛河盛大登場，歡迎大家揪親朋好友，來場「榴」連忘返的夏日感官體驗。

觀光局表示，為了讓民眾深入體驗榴槤的美味，現場還設有「榴槤濃度挑戰指南」任務，所有限定品項依榴槤香氣與口感濃度分為三個等級：一星（入門清香）、二星（濃郁口感）、三星（重擊靈魂），只要完成三個等級的集點任務，即可兌換限量的「臭皮皮限定貼紙組」，歡迎大家來嘗鮮。

▲市集限定美食「榴槤椰奶波波」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市集限定美食「貓山王榴槤義式冰淇淋」。（圖／記者許宥孺翻攝）