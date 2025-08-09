重視日韓關係發展　南韓李在明23日會晤石破茂

▲日本首相石破茂、南韓總統李在明6月17日在加拿大G7會場展開日韓會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明競選時便強調「實用外交」，強調著重國家利益。如今，在經歷過與美方之間的關稅談判後，李在明將搶在月底訪美前，先行飛往東京會晤日本首相石破茂，並與石破茂舉行日韓會談，重啟穿梭外交。

根據日媒《朝日新聞》、《讀賣新聞》，今年是「日韓外交正常化」第60周年，為了追求日韓關係穩定發展、維持雙方緊密聯繫，李在明計畫在訪美會晤美國總統川普之前，先行訪問日本，並會晤石破茂，作為重啟日韓穿梭外交的第一步，目前正由南韓與日本政府協調，雙方研擬23日進行會談。

李在明今年6月初就任南韓總統以後，宣布重啟自尹錫悅政府、岸田內閣所維持的「日韓穿梭外交」，兩人將預計在會談上針對北韓（朝鮮）核武與導彈、強化發展軍事力量的中國進行討論，在國防安全的合作上達成共識。

日本政府多名關係人士透露，李在明6月前往加拿大出席七大工業國組織（G7）時，便與石破茂進行兩人首次的會談，雙方在維持穿梭外交上達成共識。報導分析，李在明在應對美國川普政府之前，決定先行訪日，顯示南韓重視穩固日韓關係。

根據《韓聯社》，南韓外交部長趙顯7月29日就任後，首度出訪的國家就是日本。南韓政府關係人士透露，李在明研擬25日在華府與川普進行會談。