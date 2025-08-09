　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上

▲▼保時捷GT2 RS「北宜逆向超車」　駕駛被抓包：所以呢？有撞到嗎。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台YouTube）

▲桃園保時捷中心的一名業務駕駛保時捷GT2 RS在北宜逆向超車。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園保時捷中心一名業務，日前在北宜公路逆向超車，差點撞上對向車道的駕駛A男。事後，A男到保時捷中心嗆聲，反被業務寄出律師函。此外，業務的親友還錄下A男嗆聲的影片，並PO網嘲笑。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳這段2日的行車紀錄器。影片顯示，A男駕駛紅車在北宜過彎時，對向的保時捷想逆向超過前方貨車，直接開到紅車的車道並加速，接著鬼切回到順向車道，差點撞上紅車及大貨車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上。（圖／翻攝車輛交通事故研究所臉書）

▲▼A男跑到桃園保時捷中心嗆聲。（圖／翻攝車輛交通事故研究所臉書）

▲▼保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上。（圖／翻攝車輛交通事故研究所臉書）

事後，紅車車主跑去桃園保時捷中心找到該車的車主，生氣地大罵「請問是XXX嗎？你剛剛在開什麼車啊！你剛剛在開什麼車，你剛剛北宜公路開什麼車？差點撞到我，你知道嗎？」保時捷駕駛則回「所以呢？有撞到嗎？」

事後，保時捷駕駛的親友在店內錄下過程，並將多段影片PO在IG說，「恭喜，公然侮辱已成立，直接罵X你X！真的很敢耶」接著PO出律師函，稱業務會對違規的行政裁罰負責，但A男公開業務的姓名、車牌等，已違反個資人資料保護法等。

保時捷業務的親友也錄下A男的Jaguar F-Type Coupe P300說，「開 F-Type Coupe P300的，真的蠻烙」，又錄影A男在店內走路的畫面說，「為何手腳很不協調啊」，多段影片曝光後被網友備份。

對此，該名親友也在IG發文道歉，「對於昨晚不理性的發言，跟大家說聲對不起。關於北宜超車事件，是家人做了違規行為，有錯在先；但是父母親照片跟隱私都被公佈出來，所以導致我的情緒有點失控失言，造成不必要的紛爭，深感抱歉。」

網友看完紛紛留言，「X邀，不要道歉啦，很烙欸」、「我還是喜歡你桀驁不馴的樣子」、「不可以啦你要堅持你的立場」、「現在變成公關文道歉大師，轉得比方向盤還快」、「為何道歉很不協調啊」、「老哥你這樣很烙欸」。

保時捷業務逆向超車事件後續要告人了

車輛交通事故研究所發佈於 2025年8月6日 星期三

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上

台北榮登「全球最想長居城市」榜首！擊敗新加坡、雪梨奪冠

韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

彰師大性騷連環爆！諮商心理師公會：嚴重倫理失當「推3大改革」

女大生叫計程車幫搬家！運將好心送到新家「訂單被取消」

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

啤酒利尿能助排結石？營養師曝真相「反增加風險」：還可能痛風

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估「貫穿台灣」　2天影響最劇時間曝

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【這杯架哪裡買？】貓咪頭頂飲料一臉淡定

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上

台北榮登「全球最想長居城市」榜首！擊敗新加坡、雪梨奪冠

韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

彰師大性騷連環爆！諮商心理師公會：嚴重倫理失當「推3大改革」

女大生叫計程車幫搬家！運將好心送到新家「訂單被取消」

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

啤酒利尿能助排結石？營養師曝真相「反增加風險」：還可能痛風

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估「貫穿台灣」　2天影響最劇時間曝

保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上

員工涉台積電2奈米洩密案　東京威力科創傳高層已飛來台灣了

《JUMP：群星集結》穢土轉生！官方釋出「優化內容」玩家傻爆眼

台北榮登「全球最想長居城市」榜首！擊敗新加坡、雪梨奪冠

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

「母乳冰淇淋」紐約排爆！　民眾試吃驚呆：讓我心裡一震

高雄驚見「斑馬線麻豆」騎士禮讓等她擺拍　看傻：這是伸展台？

生活熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

英國夫妻挖車道驚現二戰德軍地堡

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

這些星座天生具備存錢基因

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

出國「1習慣改變了」是初老嗎？一票搖頭

手搖飲珍珠超Ｑ「最頂是誰？」　內行曝清單

逾4成台男上繳70％薪水養家　1成全上繳

楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

過年9天連假「她一查日本機票太貴」　過來人曝作法

柯文哲暴走！律師喊「阿北拿一堆特權」司法確實不公

更多熱門

相關新聞

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣到罵2次髒話

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣到罵2次髒話

行政院經貿談判辦公室8日證實，美國對等關稅大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣真正的關稅數字是原關稅加上20%。對此，前國民黨副秘書長、前立委蔡正元氣到大罵兩次髒話表示，「民進黨政府怎麼談得那麼爛，Ｘ！」

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒手斷掉

高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒手斷掉

丹麥大美人魚太豐滿挨批　官方下令拆

丹麥大美人魚太豐滿挨批　官方下令拆

保時捷「北宜逆向超車」　駕駛：有撞到嗎

保時捷「北宜逆向超車」　駕駛：有撞到嗎

關鍵字：

保時捷業務逆向超車爭議網路评论

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

經貿辦證實是「疊加關稅」：原稅率往上加20%

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！網：認不出來

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

蕭敬騰遭爆要離開老東家　老婆Summer回應了

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

家寧被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

英國夫妻挖車道驚現二戰德軍地堡

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面