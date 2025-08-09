保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上

▲桃園保時捷中心的一名業務駕駛保時捷GT2 RS在北宜逆向超車。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園保時捷中心一名業務，日前在北宜公路逆向超車，差點撞上對向車道的駕駛A男。事後，A男到保時捷中心嗆聲，反被業務寄出律師函。此外，業務的親友還錄下A男嗆聲的影片，並PO網嘲笑。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳這段2日的行車紀錄器。影片顯示，A男駕駛紅車在北宜過彎時，對向的保時捷想逆向超過前方貨車，直接開到紅車的車道並加速，接著鬼切回到順向車道，差點撞上紅車及大貨車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼A男跑到桃園保時捷中心嗆聲。（圖／翻攝車輛交通事故研究所臉書）



事後，紅車車主跑去桃園保時捷中心找到該車的車主，生氣地大罵「請問是XXX嗎？你剛剛在開什麼車啊！你剛剛在開什麼車，你剛剛北宜公路開什麼車？差點撞到我，你知道嗎？」保時捷駕駛則回「所以呢？有撞到嗎？」

事後，保時捷駕駛的親友在店內錄下過程，並將多段影片PO在IG說，「恭喜，公然侮辱已成立，直接罵X你X！真的很敢耶」接著PO出律師函，稱業務會對違規的行政裁罰負責，但A男公開業務的姓名、車牌等，已違反個資人資料保護法等。

保時捷業務的親友也錄下A男的Jaguar F-Type Coupe P300說，「開 F-Type Coupe P300的，真的蠻烙」，又錄影A男在店內走路的畫面說，「為何手腳很不協調啊」，多段影片曝光後被網友備份。

對此，該名親友也在IG發文道歉，「對於昨晚不理性的發言，跟大家說聲對不起。關於北宜超車事件，是家人做了違規行為，有錯在先；但是父母親照片跟隱私都被公佈出來，所以導致我的情緒有點失控失言，造成不必要的紛爭，深感抱歉。」

網友看完紛紛留言，「X邀，不要道歉啦，很烙欸」、「我還是喜歡你桀驁不馴的樣子」、「不可以啦你要堅持你的立場」、「現在變成公關文道歉大師，轉得比方向盤還快」、「為何道歉很不協調啊」、「老哥你這樣很烙欸」。