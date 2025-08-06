彰師大性騷風暴延燒　前立委游毓蘭震驚難過：再投入反性別暴力

▲彰師大捲入性騷風暴中。（圖／翻攝自彰師大官網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化師範大學輔諮系驚爆性醜聞，校方證實前副校長張景然涉性騷僅罰3萬急閃退，黃姓教授因性侵遭解聘，另有2名王姓教授遭調查。這起「狼師連環爆」案件引發前立委游毓蘭表示，或許也是因為彰師大的性平紥實，被害人能夠勇於檢舉，並宣布將重出江湖，投入反性別暴力。

彰化師範大學輔導與諮商學系驚爆系統性性別暴力事件，校方證實，前副校長因性騷擾案遭裁罰3萬元後退休，一名黃姓教授更因性侵案被解聘，另有2名王姓教授涉案調查中。這起「狼師連環爆」案件引發社會譁然，校友與助人工作者緊急成立匿名聲援平台，短短數日已獲近400人實名連署支持，教育部也強勢介入，強調將追究校方行政責任。

游毓蘭曾任中央警大教授及系主任、立法委員，更是知名的婦女和治安問題的學者專家及時事評論家，她在臉書發文痛心表示，「看到彰師大爆出狼群醜聞，很震驚，也很難過！」

游毓蘭特別提及，25年前參與教育部性平委員會時，彰師大郭麗安、陳金燕教授正是性別平等的標竿人物，「曾以為彰師大會是最落實性平的典範。」對此現象，她提出雙重解讀，「或許正因彰師大性平基礎紮實，受害者才更敢挺身舉報。」表示將重操舊業投入反性別暴力。