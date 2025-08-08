僑青首登東沙島　「2025僑青東沙生態體驗營」今啟航

▲僑委會、海委會及海巡署、內政部國家公園署共同辦理「2025僑青東沙生態體驗營」。（圖／海委會提供）



記者陳家祥／台北報導

為強化師生對東沙及海域權益維護之認識，僑委會、海委會及海巡署、內政部國家公園署海洋國家公園管理處，共同辦理「2025僑青東沙生態體驗營」，於今（8日）開訓並啟航前往東沙島。來自各地的青年僑生，搭乘海巡署台南艦，前往探索我國南海屏障─東沙島，展開為期五天四夜的生態體驗之旅。

東沙島距高雄約240浬（444公里），屬高雄市旗津區管轄，內政部於96年設立東沙環礁國家公園，目前尚未開放一般民眾登島。為強化師生對東沙及海域權益維護之認識，海巡署自100年起，辦理「東沙生態體驗營」，開放大專校院學生及各級學校教師報名，廣受大專院校師生好評，海洋委員會成立後亦繼續辦理，迄今已歷15年。

為了強化僑青對東沙環礁及周遭海域主權、海洋環境資源保護政策的認識與支持，匯聚大家愛台灣的心，在僑務委員會、海洋委員會、海巡署、內政部國家公園署海洋國家公園管理處等共同努力下，僑青梯次順利成行，首批僑青將登上東沙島，進一步了解東沙環礁及其周邊海域的主權地位、自然生態與我國海洋政策的重點方向，對強化海外青年對台灣的認同與支持具高度意義。

僑委會委員長徐佳青致詞表示，過去幾年包括海洋委員會、海巡署、內政部國家公園署海洋國家公園管理處等單位，進行了許多海域安全維護及生態保育相關工作，僑委會也從109年開始與海委會洽談合作，希望讓海外僑青及僑生同學也有機會前往東沙島，但均因為疫情等因素取消。

徐佳青說，這次可以在風平浪靜的情況下出航，學員們真的相當幸運，恭喜來自馬來西亞、緬甸、越南及美國等4個國家的學員，並期許大家遵守安全規定、充分學習，並預祝行程順利。

海委會副主委兼海巡署長張忠龍致詞表示，內政部國家公園署於東沙設置東沙環礁國家公園，有非常豐富美麗的海洋生態環境，海巡署落實執法、維護海域權益不遺餘力，有效確保當地海洋資源永續及安全。

張忠龍說，配合僑委會辦理本次體驗營，相關機關已經安排海洋保育、生態復育、海巡工作、淨灘及環境導覽等多元豐富的課程，希望各位學員都能好好把握這難得的機會，用心學習、體驗，在活動結束後，繼續延續這股熱情，投入海洋領域，一起來為海洋國家的未來共同努力。