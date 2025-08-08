　
英國夫妻家下發現納粹地堡　驚見罐頭還留「敵人在偷聽」警語

一對夫妻在自家地下挖出二戰德軍地堡，牆上仍保留德文警語「小心，敵人在偷聽」。（圖／Shaun Tullier提供，下同）
▲一對夫妻在自家地下挖出二戰德軍地堡，牆上仍保留德文警語「小心，敵人在偷聽」。（圖／Shaun Tullier提供，下同）

圖文／CTWANT

英國根西島托特瓦爾（Torteval）一對夫妻肖恩（Shaun Tullier）與卡莉（Carrie）近日在自家車道下方，意外發現一座被封存數十年的二戰德軍地堡。這處歷史遺跡不僅保留逃生通道、瓷磚地板與大量罐頭，牆上更用德文刻著駭人的警語「Achtung feind hort mit」（小心，敵人在偷聽），令屋主直呼「這不是每天都會遇到的事」。

夫妻在自家車道下方挖出被封存數十年的二戰德軍地堡。
▲夫妻在自家車道下方挖出被封存數十年的二戰德軍地堡。

根據《BBC》與《The Telegraph》報導，這棟房屋是夫妻倆在4年前購入的，當時並不知道腳下藏有戰時建築。直到一位曾住在此的女子聯繫肖恩，透露地底有「房間」存在。肖恩原本只知道此地曾是德軍火炮陣地，但懷疑還有其他設施，於是租來挖土機，與朋友一起動工挖掘。
 

經過多日施工，地面突然塌陷，一道封閉的門口出現在眼前。這座地堡由兩間主要房間組成，分別約為5.1公尺×3公尺與5.1公尺×6公尺，並有長達9公尺、寬1.2公尺的走廊，內設逃生口、瓷磚地板，以及數十年前遺留的瓶子、飲用水與罐頭。據了解，該入口在1960年代被封死，因此能長期保持完整。原本被土掩蓋的入口重見天日，揭開80多年前的戰時祕密。
▲原本被土掩蓋的入口重見天日，揭開80多年前的戰時祕密。

根西島在1940年至1945年間被納粹德軍佔領，依希特勒命令被改造成「固若金湯的堡壘」。許多當地人在戰後選擇填平地堡，但肖恩表示會盡力保留原貌，「雖然那是根西島的黑暗時期，但這是歷史，應該讓人記得發生過什麼」。
 

夫妻倆計畫將部分地堡改成遊戲室和健身房，同時保留牆上的德文警語，甚至考慮找人用書法重描，以免因潮濕與空氣接觸而褪色。肖恩說：「這不只是我們的遊戲室，而是一段歷史。」多年來封閉的空間，內部物品仍大致完整，見證二戰歷史。（／圖翻攝自X）
▲多年來封閉的空間，內部物品仍大致完整，見證二戰歷史。（／圖翻攝自X）

08/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

二戰納粹德軍地堡

