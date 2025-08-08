變廢為寶！東管處「循環再生改造計畫」　塑料回收兌換生活好物

▲▼東管處推出「Plastic Partner 循環再生改造計畫」，串聯地方業者與遊客共同實踐源頭減量與資源循環的旅行新體驗。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處近年積極推廣環保與永續旅遊，今年暑假與Taiwanderful攜手推出「Plastic Partner 循環再生改造計畫」，並結合東管處執行的「向海生活」系列活動，串聯地方業者與遊客，透過實際行動，共同實踐源頭減量與資源循環的旅行新體驗。

▲▼所兌換的每一件再生作品皆由Taiwanderful創辦人Josh操刀設計與製作，呈現出獨一無二的視覺風貌與質地，展現出手作的質感與溫度。

延續「向海生活」的精神，本計畫邀請全台民眾共襄盛舉，只要透過Taiwanderful的 IG 或 Facebook 粉絲專頁即可加入行列。參加者可以收集自己日常生活中產生的乾淨塑膠（如瓶蓋、塑膠容器等），投入指定回收箱，或依活動指引寄送至工作室，再透過 Taiwanderful提供的線上表單系統登記重量進行集點。每累積 10 公斤乾淨塑膠可兌換 1 點，當點數累積達標，只需再度私訊，提供姓名與想兌換的項目，即可選擇前往工作室自取，或自付運費的方式寄送到府。

所兌換的每一件再生設計作品皆由Taiwanderful創辦人Josh操刀設計與製作，包括燈罩、蠟梳、置物架、邊桌、飾品架等，每一件作品因回收塑膠的顏色、紋理皆有所不同，呈現出獨一無二的視覺風貌與質地，展現出手作的質感與溫度。希望透過這個行動，傳達回收不是只有分類丟垃圾，更是日常生活中創造美感與價值的一部分。

這場從東海岸啟動的循環再生改造計畫，不只是環保，更是一種守護海洋的生活態度。它從東海岸出發，連結在地創意與旅遊行動，如浪潮般層層推進、擴散，期望將減塑意識傳遞至台灣各地，喚起更多人投入永續實踐的行列。未來，東管處也將持續攜手更多地方品牌與創作者，打造一條真正「越玩越永續」的綠色旅行路線，邀請大家一起走進友善地球的生活方式。

看影片 → 了解計畫理念與再生好物製作過程： https://www.instagram.com/p/DL1izJCTBBc/

看圖文 → 活動流程與回收步驟完整說明： https://www.instagram.com/p/DL7cEx4T50o/?img_index=1

向海生活Instagram：https://www.instagram.com/appreciateocean/

向海生活Facebook：https://www.facebook.com/appreciateocean

向海生活Line官方帳號：https://lin.ee/PVNGG4s

向海致敬成果網站：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/appreciate-ocean/