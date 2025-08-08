　
社會 社會焦點 保障人權

跆拳金牌變「黑道學霸京葵」　率眾討債50萬！竟逼付1050萬被訴

▲警方逮捕竹聯幫明仁會前會長林立騰、現任會長陳彥廷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫明仁會前會長、綽號「京葵」的林立騰。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

綽號「京葵」的竹聯幫明仁會前會長林立騰，曾是跆拳道金牌選手，號稱「黑幫學霸」，他涉嫌指揮手下暴力討債、販毒，今年（2025年）追討1筆車禍賠償50萬元，涉逼被害人簽1050萬元本票，幫眾更私行拘禁另3名債務人毆打，還拍片栽贓被害人販毒防止他報警，台北地檢署今（8日）依《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴林男共10人。

林男與3名幫眾在押，今將移審台北地院調查是否續押。現年39歲的林男在學生時代連續2年勇奪全國跆拳道冠軍，保送師大在全國大專運動會拿下團體組金牌，畢業擔任體育老師，卻走入歧途成為竹聯幫雷堂成員，因敢衝能打闖出「黑道學霸」名號。

林男在雷堂時代開公司當幌子，吸收體育系學弟從事暴力討債、網路簽賭，幫眾涉因賭債糾紛當街把人捅死，林男被列為治平掃黑對象，2017年被起訴涉犯《組織條例》等罪嫌，仍在北院審理。

本案林男被控創立明仁會，指派劉燿銘擔任總顧問，指揮旗下幫眾開發討債案件，對債務人私行拘禁、拳打腳踢、逼簽本票等方式暴力催討，並以北市民族東路1家當鋪為據點。

今年1月間，劉男等人受託為江姓男子向鄒姓男子催討車禍賠償，說好得款一半歸明仁會，賠款經法院判決69萬餘元確定，雙方協商降為50萬元，約定鄒男先付10萬元、餘款月付3000元分期還清。

劉男等人嫌慢，軟禁前來當鋪據點付錢的鄒男等人，揚言「如果要拚輸贏，大家都來」，逼鄒男簽立面額共1050萬元本票並拍照存證，更派小弟到鄒男住家附近貼海報騷擾，鄒男搬家逃難，託綽號「鴨董」的朋友，代送40萬元到當鋪據點。

林男得知鄒男被逼簽本票不認帳，劉男等人打電話嗆聲鄒男「看你要叫濟公會還什麼會都可以啦」等語，林男插手恐嚇鄒男「應該知道我吧，我叫京葵啦」、「阿你是要談什麼」、「該怎麼處理就怎麼處理，要不然都算在你身上啦」等語。

鄒男雖害怕仍拒就範，劉男等人要不到1050萬元，乾脆瓜分鄒男託人送來的40萬元，分文未給委託人江男。

今年1月到3月間，劉男等人另涉私行拘禁3名債務人在當鋪據點，以拳打腳踢，或拿出冰塊、刀具揚言鋸掉手指、腳趾等方式逼簽本票，其中1人趁打電話籌錢時向妻子求救，警方獲報包圍當鋪，救出被囚禁36小時的被害人。

另1位被害人簽完本票，被強迫開車載著數百包毒品咖啡包、2大袋愷他命等物，繞行當鋪據點1圈，停在當鋪門前演戲假裝賣毒取款，藉此施壓被害人不得報警，但幫眾用手機拍攝不OK，NG好幾遍才錄好放人。

檢警密集監控蒐證，今年4月陸續拘提林男、劉男等人到案，事後發現林男4人被羈押禁見後，幫眾竟續向1名簽立280萬元本票的被害人要到140萬元，又查出1位任職醫院的被害人，遭劉男命小弟在醫院地下室的無關車輛放置討債海報施壓，但這位被害人沒提告。

此外，檢警今年攻堅林男等人的當鋪據點，現場查獲「喪屍煙彈」依托咪酯分裝電子煙彈工廠，扣得依托咪酯、丙二醇、各類香精等原料，並搜出甲基安非他命、MDMA等毒品，且劉男曾在據點內，以104萬元賣出2公斤愷他命。

檢方今偵結，起訴林男涉犯《組織條例》發起、主持、操縱並指揮犯罪組織罪嫌，劉男9人涉犯恐嚇取財、私行拘禁、加重強盜、傷害與《組織條例》參與犯罪組織等罪嫌，劉男並涉犯《毒品危害防治條例》，檢方建請法院將10人所犯數罪分論併罰，另有2嫌在逃，將發布通緝。

08/07 全台詐欺最新數據

