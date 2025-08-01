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惡煞砸車錄影PO網！畫面超糊變馬賽克　動作片變喜劇...網友笑翻

 記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉驚傳暴力討債事件！7月30日晚間一群惡煞手持棍棒，衝進一間民宅，將門前車子的擋風玻璃砸碎洩憤，還把過程被拍下PO網，雖然被害人未報案，但警主動介入調查後，已鎖定7輛可疑車輛，並通知涉案人等到案說明。不過，這群暴加猴拍攝的影片太過模糊，慘被網友狂笑「是古董機拍的嗎？」留言全歪樓。

根據臉書《爆料網公開版》流出的影片，事發在30日晚間9點半左右，地點位於福興鄉員鹿路一段。畫面中有10名年輕人手持球棒等武器，衝向一間民宅，飆三字經，狂砸停放在民宅外的車輛，擋風玻璃當場碎滿地，直到有人不斷的大喊「賀阿」「賀阿」這一群人才一轟而散。附近居民雖然聽到巨大聲響，低調表示「不清楚發生什麼事」。

▲彰化福興疑討債引發砸車糾紛。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲彰化福興疑討債引發砸車糾紛。（圖／翻攝自記者爆料網公開版）

原本是一起嚴肅的社會案件，卻這群暴力猴事後將現場畫面PO網時，因為拍攝畫質太過模糊，反而引發網友熱議，影片中人物與車牌均難以辨識，讓留言區瞬間歪樓「這畫質是用骨董手機拍的嗎？」「猴子的手機都這麼爛喔」「糊成這樣還敢PO出來？」也有民眾幫高調「警察要拿時光機辦案了」。

這起暴力討債竟「無人報警」，彰化警方31日看到網路瘋傳的影片，立即調閱監視器主動聯繫被害人製作筆錄。據悉，這群惡煞年齡約20歲左右，駕駛7輛車疑似前往討債，案發正確時間比網路流傳的日期早一天，警方已報請檢察官指揮偵辦中。

▲彰化福興疑討債引發砸車糾紛。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲彰化福興疑討債引發砸車糾紛。（圖／翻攝自記者爆料網公開版）

▲彰化福興疑討債引發砸車糾紛。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲彰化福興疑討債引發砸車糾紛。（圖／翻攝自記者爆料網公開版）

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