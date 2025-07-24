羅廷瑋談跆拳道脫口「我曾經也是黑道」　盧秀燕急提醒：是黑帶

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者白珈陽攝）



記者杜冠霖／台北報導

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，這在羽球團體賽後也發生過，還要求撤下國旗，被體育署人員及現場媒體擋下。藍委羅廷瑋今（24日）受訪時表示，肯定體育署長鄭世忠，表現有目共睹，強力捍衛中華民國與選手。羅也脫口，他也學過跆拳道，「自己曾經也是黑道」。一旁的台中市長盧秀燕當場急糾正，羅才修正是「跆拳道黑帶」。

跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭中國官員鬧場，意圖搶奪賀電、要求撤下國旗。盧秀燕今偕羅廷瑋掃街拜票，對該起事件，盧秀燕表示，要高度肯定體育署長鄭世忠表現，運動部將成立，建議總統賴清德與行政院長拔擢鄭世忠作部長。

羅廷瑋也提到，肯定鄭世忠這次強力捍衛中華民國與選手權益；羅另說，他也有在學跆拳道，「曾經也是黑道」，對於跆拳道賽事相當關心，他也要聲援世大運選手得到佳績，讓世界看到。盧秀燕在一旁小聲提醒，「是黑帶」，旁人包括媒體也加入提醒「是黑帶不是黑道」後，羅廷瑋才趕緊說，對不起，「我是黑帶」，之前也學習跆拳道。

對整起事件，罷團敲羅行動表示，羅廷瑋從言行、風格到政治立場，完全不適任立法委員，這次罷免行動是台中人「受夠了」的表現。團體呼籲，中六選區選民7月26日踴躍投下「同意罷免」，讓台灣的民主更堅強。

「敲羅行動」今晚於東區天乙宮出發，展開倒數催票的車掃行動，號召選民用選票罷免不適任的立委。黃捷、敲羅行動領銜人呱呱沿途向民眾說明羅廷瑋配合中國立場、羞辱女性、對民主制度不屑一顧等諸多惡行。