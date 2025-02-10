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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸200人在南昌迎春聯誼　大合唱期許「明天會更好」

▲▼ 2025新春江西台商聯誼會 。（圖／讀者提供）

▲2025年江西台胞台屬迎春聯誼會。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

「2025江西省台胞台屬迎春聯誼會」日前在南昌舉行，兩岸200多人歡聚一堂，聯誼會現場氣氛熱烈，上百人一起大合唱歌曲《明天會更好》，帶動全場熱鬧氛圍。

江西省台辦副主任沈兵秋致辭時，總結過去一年，江西成功舉辦第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會、江西（漳州）對台農業招商引資推介會、贛台（撫州）經貿合作產業推介會等多項經貿合作活動，全省新註冊台資企業49家、現有台企增資48個、實際進資5.76億美元。

沈兵秋繼續介紹，去年還舉行贛台陶瓷文化、禪宗文化、青年學生夏令營等交流活動90多場次，吸引2000多名台灣同胞，包括「首來族」與新面孔台灣青年來贛州走走看看。

▼ 江西省台辦副主任沈兵秋。（圖／讀者提供）

▲▼ 2025新春江西台商聯誼會 。（圖／讀者提供）

▲▼ 2025新春江西台商聯誼會 。（圖／讀者提供）

▲江西吉安市台協會長江瑜 。（圖／讀者提供）

「每次參加省市台辦組織的活動，總有一種回‘娘家’的感覺，今天的氛圍更是倍加溫馨、讓人感動。」江西吉安市台協會長江瑜在發言中表示，新的一年，台協會將充分發揮橋梁紐帶作用，更好團結在贛台商台企，更多宣傳江西發展前景，讓越來越多的台商瞭解江西、投資江西，共同助力兩地融合發展、攜手共贏。

「我非常喜歡這裡的生活節奏，喜歡與同事們一起奮鬥、一起分享生活的點滴，在這裡我找到了歸屬感，現在的上饒對我而言不僅是一個工作的好地方，更是一個讓我感到安心和舒適的家。」上饒市廣信區文旅集團台青俞佳偉說，兩岸同根同源，希望通過自己的努力，邀請更多的台灣青年來大陸、來江西親身體驗，為兩岸的交流合作貢獻一份力量。

在贛台灣民眾與台企台屬自編自演舞蹈《墨中魂》、歌曲《中國人》等文藝節目，彼此期許「讓我們期待明天會更好！」歌曲《明天會更好》最後帶動全场熱鬧氛圍，一起大合唱。

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