父肚子痛送醫！台南警火速開道　7分鐘護送到醫院

記者林東良／台南報導

「真的謝謝你們，救了我爸一命！」台南市一名30歲男子日前見父親突發劇烈腹痛、無法站立，衝進警局請求協助，所幸警方即刻應變，僅花7分鐘即護送病患就醫，搶下關鍵生機。

▲台南市警一分局府東所警員火速出勤開道，協助家屬將急病患者送醫。（記者林東良翻攝，下同）

這起事件發生在8月5日下午5時左右，一名男子神情慌張地跑進台南市警一分局府東派出所，向值班員警求援，他表示62歲的父親突發劇痛，家人原先聯絡消防單位協助送醫，卻因鄰近消防隊救護車外出執勤無法即時趕來，只能轉而向警方求助。

當下值班警員吳淳妃與陳志豪迅速反應，立即駕駛巡邏車、開啟警示燈與警鳴，在傍晚下班尖峰時段，沿途協助家屬車輛開道疏導，原需約20分鐘的車程，僅花7分鐘就順利將病患送達醫院。

據了解，該名徐姓男子先前已診斷出腹部異常，正評估手術安排，未料當天下午劇痛發作，家人形容當時情況十分危急，若非警方即時伸援，恐怕後果難以想像。徐男目前已順利接受治療，狀況穩定，家屬也對警方的熱心協助表達萬分感謝。

第一分局表示，警方除維護治安、交通外，也致力於急難救助與社會服務，未來如民眾遇有緊急醫療需求，救護資源尚未到位，警方將秉持「視民如親」的精神提供即時協助，爭取寶貴時間，守護市民生命安全。