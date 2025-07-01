新北53位公務員獲表揚　侯友宜：你們是城市進步關鍵

▲侯友宜表揚23位模範公務人員及30位績優人員，感謝同仁的辛勤付出讓新北市政得以順利推進。（圖／新北市人事處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（1日）舉辦模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，市長侯友宜頒發精美獎牌一座、模範公務人員獎金5萬元、績優人員禮券5,000元，表揚23位模範公務人員及30位績優人員，侯友宜感謝同仁的辛勤付出讓新北市政得以順利推進，在各項評鑑獲得佳績，讓新北市越來越好。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，人口超過400萬，第一線人員的工作量相對繁重，此次獲獎的人員在自身工作上的優異表現可謂楷模，值得表彰。侯友宜也感謝市府同仁以公務體系為志業，在工作中找到自我價值，讓自己在崗位上發光發熱成就更好的自己。此外，為讓大家安心在新北打拚，市府也積極透過簡化工作流程、關懷包容等，打造友善職場，讓同仁堅守崗位的同時，兼顧家人與生活。

▲侯友宜感謝市府同仁以公務體系為志業，在工作中找到自我價值。

人事處說明，為肯定同仁辛勞，建立工作正向標竿，齊心翻轉新北，此次從眾多優秀同仁中遴選出模範公務人員及績優人員，如捷運局科長洪國智積極趕辦「新北環狀線0403地震復原工程」，原評估14個月工期的復原工作，在確保安全無虞之下，力拚8個月完成全線復駛營運。文化局專門委員陳春美擔任新北市美術館籌備處主任，負責督導及統籌等事項，讓美術館順利於2025年4月25日正式開館營運。

績優人員部分，涵蓋地政、交通、社會醫療、工程建設、文化及觀光旅遊等多項領域，顯示市府對各領域重視。其中衛生局科長侯嘉玲主責督導辦理「新北動健康」專案及新北失智友善，榮獲各項獎項，並在2024年達成設立108家日照中心的施政目標。地政局科長王彬權督辦新北國際AI+智慧園區市地重劃約108公頃，創造大街廓產業示範基地，成功吸引國際半導體科技大廠艾司摩爾（ASML）投資進駐，打通新北AI國際重要動脈。

▲新北市政府1日舉辦模範公務人員暨績優人員頒獎典禮。