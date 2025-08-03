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黃偉哲視察下洲子抽水站　清晨積水已退呼籲民眾防短延時強降雨

▲黃偉哲市長今早前往安定區下洲子抽水站視察排水情形，強調市府持續提升防洪設施。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長今早前往安定區下洲子抽水站視察排水情形，強調市府持續提升防洪設施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南近日受西南氣流與低壓帶影響，連日豪雨導致部分地區淹水，所幸2日晚間8時後積水逐漸退去，3日清晨未再出現新增淹水災情，台南市長黃偉哲一早前往安定區下洲子抽水站視察，強調市府已全力投入抽水作業，並呼籲市民天候未穩，應避免前往山區與水域，留意短延時強降雨帶來的危險。

▲黃偉哲市長今早前往安定區下洲子抽水站視察排水情形，強調市府持續提升防洪設施。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，本次豪雨為0728西南氣流延續效應，平地與山區雨量驚人，多地傳出積淹水情形。經市府動員抽水設備晝夜搶排，目前大多數家戶及道路積水已退，僅部分低窪巷弄仍需持續抽排。他承諾將加速相關慰助與防洪設施強化，並強調面對極端氣候挑戰，市府會提升設施容量，減少未來災害風險。

▲黃偉哲市長今早前往安定區下洲子抽水站視察排水情形，強調市府持續提升防洪設施。（記者林東良翻攝，下同）

水利局指出，安定區2日上午3小時累積雨量達234毫米，為500年頻率等級大豪雨，導致安順寮大排排水負荷超載。原部署4台固定與2台移動式抽水機外，另增派4台抽水機，總排水量達5.8cms，清晨已見成效。另下洲子抽水站二期工程與新吉里分洪箱涵均由中央補助，預計明年完工，盼有效提升排水效能。

水利局也提醒民眾多利用市府Line群組與「台南水情即時通APP」掌握最新資訊，若發現側溝阻塞也請主動通報，避免影響排水。

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