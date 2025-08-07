微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

▲大陸通訊程式微信。（圖／CFP）

中國互聯網科技龍頭公司騰訊旗下的通訊App「微信」多年來深受中國人廣泛使用，其因一直都沒有「已讀」功能，而受到不少人喜愛。先前多次傳出，微信將開通已讀功能的謠言，微信近日再次明確表明，「微信沒有已讀功能，未來也不會有。」

據《澎湃新聞》報導，微信會否開通「已讀功能」，是許多中國網友長期以來關心的問題。微信官方公眾號「微信派」7日發文，再次回應「為什麼沒有已讀功能，「微信從一開始就沒有已讀功能，以後也不會有。」

有網友表示，反對微信開通這項功能，該功能可能會暴露閱讀狀態，導致社交壓力。留言區也有網友說道，「微信出已讀功能的那一天，就是我卸載微信的那一天，不開玩笑」。微信派則回覆該留言，「那不會有這一天了。」

騰訊客服先前也回應過，「目前微信暫無訊息已讀功能。」同時，騰訊公司公關總監張軍也發文強調，這個話題先前曾回覆過了。

他表示，「已讀」會增加訊息接收者的「心理負擔」和「社交壓力」，所以從一開始，微信就堅定不移地不提供這個功能，以後也不會。

報導指出，早在2018年的「微信公開課」上，微信團隊也曾闡述他們的設計理念，希望使用者在微信中，感受到的是「無負擔的使用體驗」。