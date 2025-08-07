　
大陸焦點

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

▲大陸通訊程式微信。（圖／CFP）

▲大陸通訊程式微信。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國互聯網科技龍頭公司騰訊旗下的通訊App「微信」多年來深受中國人廣泛使用，其因一直都沒有「已讀」功能，而受到不少人喜愛。先前多次傳出，微信將開通已讀功能的謠言，微信近日再次明確表明，「微信沒有已讀功能，未來也不會有。」

據《澎湃新聞》報導，微信會否開通「已讀功能」，是許多中國網友長期以來關心的問題。微信官方公眾號「微信派」7日發文，再次回應「為什麼沒有已讀功能，「微信從一開始就沒有已讀功能，以後也不會有。」

▲▼微信重申：沒有已讀功能，以後也不會有。（圖／翻攝自微博）

▲▼微信重申：沒有已讀功能，以後也不會有。（圖／翻攝自微博）

▲微信官方帳號回應網友。（圖／翻攝自微博）

有網友表示，反對微信開通這項功能，該功能可能會暴露閱讀狀態，導致社交壓力。留言區也有網友說道，「微信出已讀功能的那一天，就是我卸載微信的那一天，不開玩笑」。微信派則回覆該留言，「那不會有這一天了。」

騰訊客服先前也回應過，「目前微信暫無訊息已讀功能。」同時，騰訊公司公關總監張軍也發文強調，這個話題先前曾回覆過了。

▲▼微信重申：沒有已讀功能，以後也不會有。（圖／翻攝自微博）

▲▼微信重申：沒有已讀功能，以後也不會有。（圖／翻攝自微博）

▲張軍表示，沒有已讀功能，以後也不會有。（圖／翻攝自微博）

他表示，「已讀」會增加訊息接收者的「心理負擔」和「社交壓力」，所以從一開始，微信就堅定不移地不提供這個功能，以後也不會。

報導指出，早在2018年的「微信公開課」上，微信團隊也曾闡述他們的設計理念，希望使用者在微信中，感受到的是「無負擔的使用體驗」。

08/06 全台詐欺最新數據

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難
鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相
爸無視滑水道警告　抱6歲兒被高速踢爆肝臟
又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　
黃珊珊為柯文哲作證！痛批檢方「扭曲證詞」
到機場才發現「航空公司停業了」 ！她傻眼：解鎖人生

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

微信16億戶告別0.1元最低費！

微信16億戶告別0.1元最低費！

大陸支付工具「微信」在全球擁有16億用戶，近日針對「微信零钱」提現服務費政策進行調整，自7月25日起，單筆服務費最低收費門檻由原本的0.1元降至0.01元（單位：人民幣，同下）。此次提現門檻下調，有望提升小額資金的流動性，讓基層使用者或臨時收款族群受益。

《Light of Motiram》遭索尼開告

《Light of Motiram》遭索尼開告

罵老闆抽菸「傻X」被開除　2審判決又輸

罵老闆抽菸「傻X」被開除　2審判決又輸

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

販毒集團微信公開賣喪屍煙彈　10人收押

販毒集團微信公開賣喪屍煙彈　10人收押

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

