獨／趕在漢神洲際前！台中新光三越盼參戰大檔期　拚全樓層復業

▲台中新光三越浴火重生，今年9月底復業後，將重返百貨年度重要檔期周年慶大檔，也迎戰來勢洶洶的漢神洲際購物中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中人迎來好消息，因嚴重氣爆導致停業超過半年的台中新光三越稍早證實，預計9月底復業。根據《ETtoday東森新媒體》掌握消息，新光三越9月初請廠商進貨商品，9月底到10月初舉辦重新開幕活動，將採取「全樓層復業」模式，緊接著百貨年度大檔期周年慶登場，不僅趕在勁敵、新百貨漢神洲際購物中心開幕前復業，新光也可望趁機業績大補血。

新光三月發生氣爆之後，復業時間遲遲未敲定，外界傳言不斷，從6月、暑假、9月底、年底甚至到明年1月復業說法都有；而為協助櫃哥、櫃姐渡過難關，新光三越一連舉辦多場特販會，從世貿展覽館一路辦到烏日；而各大品牌眼看復業遙遙無期，只能四處覓地設置臨時櫃，安頓櫃哥、櫃姐以及服務頂級VIP。

▲先前在新光三越單月帶來破億業績的LV，等不到新光復業，8月1日在大遠百臨時櫃正式開幕，一度讓不少人悲觀看待新光復業日期。（圖／民眾提供）



其實，廠商態度悲觀並無道理，新光三越氣爆前的資優生路易威登「Louis Vuitton」撐不到復業，選擇先在新光旁的大遠百北棟2樓設置上百坪的臨時櫃位，8月1日才風光開幕，更讓各品牌保守看待新光三越復業時間，未料時隔一周，就迎來好消息。

據悉，新光三越官方今天開始請樓管通知廠商及品牌9月底復業，此消息隨後也獲得台北官方證實。品牌也接到通知，近期將針對重要檔期周年慶進行選品，9月開始進貨，約莫9月底、10月初舉辦開幕活動，全樓層一同重新亮相，緊接著周年慶預購登場，屆時百貨龍頭重返戰場，並與來勢洶洶全新百貨、漢神洲際購物中心對抗。