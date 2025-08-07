獨／走過氣爆危機！台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

▲台中人歡呼！台中新光三越走過氣爆危機，將在9月底復業。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

全台百貨龍頭台中新光三越今年2月發生令人心碎氣爆案件，奪走4條人命。根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，歷經超過半年重建、修復，已經有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。有專櫃小姐聽到消息後哽咽表示，「終於等到了，一切就像夢一場，相當期待重新復業那一天！」 對於復業說法，新光三越尚無正面回應，表示稍後統一回覆復業相關資訊。

今年2月13日上午11點33分，新光三越台中店12樓美食街突然轟然巨響，瓦斯氣爆炸飛整排窗戶玻璃、外牆磚塊，百貨內部滿目瘡痍，有如被炸彈襲擊，造成2名樓管喪命；澳門籍來台旅遊的鄧姓一家四代7人不巧走過一樓廣場，慘遭掉落的磚塊砸中，造成阿公、阿嬤以及4歲女童身亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據調查，氣爆之前新光三越12樓美食街正進行內部裝潢施工計畫，工期從2月10日到3月12日，2月10日，工班進入12樓進行拆除作業，拆到2月12日，13日上午約10點半，工人使用砂輪機切割瓦斯管線，11點10分，有人聞到瓦斯味，還問了附近工人「瓦斯管線開關在哪」，不料11點33分，東北側就發生氣爆。