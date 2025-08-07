　
一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲你是「想婚」還是「恐婚」的人？（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

你身邊是不是也有那種談戀愛談得風生水起、但一聽到「結婚」就秒逃的朋友？現在越來越多年輕人對婚姻說不，選擇享受戀愛、不急著步入人生下個階段，《科技紫微網》特別點名「最恐婚」TOP4星座，快看看你和另一半有沒有上榜！

雙子座

雙子座總是人群中的開心果、話題王，給人聰明又親切的印象，好像很適合走入婚姻生活。但其實他們的心早已飛到遠方，渴望多變新鮮的生活。對雙子來說，「結婚」這件事就像是把翅膀綁住，太沈重、太無趣、太不能自由。再加上他們對親密關係有一種本能的焦慮，不安於承諾、不安於一成不變，是他們遲遲不敢踏進婚姻殿堂的主因。

處女座

戀愛可以輕鬆談，結婚卻要思前想後，這句話簡直就是為處女座量身打造，挑剔又完美主義的他們，對結婚的期待與顧慮都太多，要合適、要穩定、要能共度未來，標準高到連自己都壓力山大，再加上處女座本身就是人際關係的高敏族，想到婚姻中要面對的不只是另一半，還有對方家庭、親友等等，光是想像就覺得太累，於是戀愛可以，婚姻先緩緩。

射手座

射手座的座右銘大概是：「人生苦短，何必被婚姻困住？」熱愛冒險、向往自由的射手，對婚姻這種需要長期經營、共同承擔的關係總是退避三舍，他們不排斥愛情，卻抗拒被婚姻的契約框住，更別說還要面對日常生活中的瑣碎與妥協，對他們而言，「戀愛」是快樂的旅行，「結婚」卻像是漫長的行軍。

雙魚座

雙魚座的內心世界充滿浪漫幻想，他們憧憬童話般的婚禮、幸福的未來，是12星座中最期待結婚的那一群，但也正因如此，他們對婚姻的期待太高、想像太美，反而讓現實變得讓人害怕，他們怕承諾會破滅、怕激情會淡去、怕夢想終究只是夢。於是，很多雙魚寧願維持戀愛的美好，也不敢輕易把感情推進到下一步，因為他們怕，幸福一旦變了味，就回不去了

08/06 全台詐欺最新數據

損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

