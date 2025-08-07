台積電內鬼「這輩子賠不完了」　老婆要幫還債嗎？律師解答

▲台積電。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見。如今，就有工程師的相關背景、家庭狀況被肉搜出來，律師林智群也在臉書上談及此事，認為這三名工程師應該這輩子都賠不完，並解答「如果另一半背了巨債，該怎麼辦」。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文表示，三名台積電洩密工程師這輩子都賠不完了，而且他們還被肉搜出來，「有房子有小孩，太太也有正當職業」。

「如果另一半背了巨債，該怎麼辦？」林智群指出，在101年修法之前，很多債權人會向法院聲請，將債務人的財產制宣告改用「分別財產制」，「債務人對其配偶就會有剩餘財產分配請求權，然後債權人就可以代位債務人向配偶行使剩餘財產分配請求權」，但這就會產生「夫債妻還」或「妻債夫還」的不合理情況。

由於這類案子太多，也不合理，因此後來就有修法。林智群說明，現在「債權人不得再向法院聲請宣告改用分別財產制，並明訂剩餘財產分配請求權具有一身專屬性，債權人不得再代位行使，以根除上面講的不合理情形」。現在除非是夫妻共同生活費用、互為保證人，或是婚前債務用於婚後家庭生活，不然原則上，現在夫妻的債務都是各自處理。

