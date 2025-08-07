　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台積電內鬼「這輩子賠不完了」　老婆要幫還債嗎？律師解答

▲▼台積電。（圖／路透） 

▲台積電。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見。如今，就有工程師的相關背景、家庭狀況被肉搜出來，律師林智群也在臉書上談及此事，認為這三名工程師應該這輩子都賠不完，並解答「如果另一半背了巨債，該怎麼辦」。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文表示，三名台積電洩密工程師這輩子都賠不完了，而且他們還被肉搜出來，「有房子有小孩，太太也有正當職業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「如果另一半背了巨債，該怎麼辦？」林智群指出，在101年修法之前，很多債權人會向法院聲請，將債務人的財產制宣告改用「分別財產制」，「債務人對其配偶就會有剩餘財產分配請求權，然後債權人就可以代位債務人向配偶行使剩餘財產分配請求權」，但這就會產生「夫債妻還」或「妻債夫還」的不合理情況。

由於這類案子太多，也不合理，因此後來就有修法。林智群說明，現在「債權人不得再向法院聲請宣告改用分別財產制，並明訂剩餘財產分配請求權具有一身專屬性，債權人不得再代位行使，以根除上面講的不合理情形」。現在除非是夫妻共同生活費用、互為保證人，或是婚前債務用於婚後家庭生活，不然原則上，現在夫妻的債務都是各自處理。

本文經律師林智群授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狂罵變美積電　一票人改口「還好台積電提前佈局」
新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人
工廠大火！隔壁14頭豬慘成烤乳豬　老闆下場曝
快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光
減重手術2死！　網紅醫遭處分停業2月
台南猴突翹孤輪！後座辣妹「美尻重摔」　痛到爬不起來
一隻阿圓沖繩脫了！　跪坐「倒出超兇上圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

都是布鉤繩索！10年前翻車逃劫　如今被撞慘碎14根肋骨

太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光：就在9月底

台積電內鬼「這輩子賠不完了」　老婆要幫還債嗎？律師解答

海線準公托停業！私托費用飆4倍雙胞胎爸崩潰　控：逼人辭職帶娃

日本人也愛用！「笑死表情符號」升級版爆紅　大票人驚：太實用

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

獨／走過氣爆危機！台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

兒少法淪遮羞布！安置中心爆連續性侵　社會局：處理中

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

都是布鉤繩索！10年前翻車逃劫　如今被撞慘碎14根肋骨

太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光：就在9月底

台積電內鬼「這輩子賠不完了」　老婆要幫還債嗎？律師解答

海線準公托停業！私托費用飆4倍雙胞胎爸崩潰　控：逼人辭職帶娃

日本人也愛用！「笑死表情符號」升級版爆紅　大票人驚：太實用

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

獨／走過氣爆危機！台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

兒少法淪遮羞布！安置中心爆連續性侵　社會局：處理中

威剛7月營收42.61億元、年增近4成　連4月創同期新高

老屋裝潢該找誰「統包、設計公司？」　一票人狂推這選項

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

周曉涵出國解放比基尼！「上圍太兇根本包不住」真實身材被看光

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

金鏞情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍　：我會陪你走到最後

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

立秋養生重點一次看：飲食宜潤燥健脾、調養身心避免憂鬱

胡金龍引退記者會「彩蛋」　陳江和驚喜現身爆料：他很會詐騙

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

生活熱門新聞

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒手斷掉

獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

沈玉琳罹血癌！「常見4症狀」一次看

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

更多熱門

相關新聞

川普半導體關稅有貓膩　專家揪4關鍵待解

川普半導體關稅有貓膩　專家揪4關鍵待解

美國總統川普半導體關稅開獎，台股在台積電（2330）創1180元天價下，不確定因素大減盤中漲逾600點，不過專家認為有4大不確定性因素待解，需要特別留意。

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

預測台股崩盤　反指標女神認錯「做1舉動」全場哀號

預測台股崩盤　反指標女神認錯「做1舉動」全場哀號

台積電內鬼「是菁英中的菁英」　專家揭年薪

台積電內鬼「是菁英中的菁英」　專家揭年薪

談半導體關稅　民進黨發言人：台美一起發大財

談半導體關稅　民進黨發言人：台美一起發大財

關鍵字：

台積電洩密內鬼工程師肉搜林智群

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面