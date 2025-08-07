泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

▲泰妹長期小腹隆起，肚內竟藏1顆重達8公斤超大卵巢囊腫。（圖／翻攝自臉書คลินิกสูตินรีเวชหมอธมน สตูล）

圖文／鏡週刊

泰國1名女子長期小腹隆起，家人以為是愛吃導致發福，沒想到真相竟是1顆重達8公斤、直徑達30公分的超大卵巢囊腫，震驚世人。

泰媒《thethaiger》報導，這名來自沙敦府的31歲女子拉差娜蓬，近年體重明顯上升，腹部也日益鼓脹，家人始終以為她是飲食習慣不佳、肥胖所致。直至上月底，拉差娜蓬出現呼吸困難、胸悶及眼球突出等症狀，情況日益嚴重，母親才趕緊將她送往沙敦醫院急診。

醫師初見她的腹部腫脹情況，一度懷疑是懷孕，但經超音波檢查後，驚人發現腹中竟藏有1顆巨大卵巢囊腫，不但壓迫內臟，也導致多項不適。手術團隊隨即於7月31日安排開刀，由婦產科醫師領軍執刀，整台手術歷時超過6小時才順利完成。

術後醫療團隊證實，這顆卵巢囊腫重達8公斤，與嬰兒相當，是目前該院少見的極端病例。拉差娜蓬手術前體重達86公斤，腫瘤移除後體重瞬間降至75公斤，術後她感到前所未有的輕鬆與舒適。

拉差娜蓬的母親回憶說：「以前一直以為她只是吃太多、胖了而已，沒想到竟然是腫瘤，還這麼大！」她也慶幸及早送醫，避免更嚴重的併發症發生。

這起罕見案例已由沙敦婦產科診所於Facebook對外分享，醫師也提醒大眾，卵巢囊腫、子宮腫瘤等婦科疾病正日益常見，尤其當腹部異常隆起或出現不適症狀時，切勿輕忽，應盡快就醫檢查。目前醫療團隊已將囊腫組織送檢，預計19日公布病理結果，而拉差娜蓬的身體狀況穩定，正在康復中。



更多鏡週刊報導

「今天心情不好」 中國女去貓咖半小時虐死4奶貓！凶殘手法遭起底慣犯

家長注意！日本貝親吸鼻器熱銷27萬台 吸力過強恐害嬰幼兒窒息

柯文哲暴走開嗆賴清德！陳佩琪看哭了 「我是會貪污的人嗎？」小草喊不是