兒少法淪遮羞布！安置中心爆連續性侵　社會局：處理中

▲新北某安置中心多位學童遭性侵，還有孩子被社工判定在機構自學，無法與外界聯絡而失去求救管道。（示意圖／CFP）

圖文／CTWANT

新北市某安置中心爆發連續性侵案，被安置的多名孩童中，至少有6人是性暴力的受害人或加害人，犯行從今年2月就發生，而由於住在安置中心的孩童是由社工代行監護權，《兒童及少年福利與權益保障法》嚴格限制反成為安置中心的遮羞布，學校和家庭都無法插手與關心，新北市議員鄭宇恩則要求社會局在外部監管下徹底調查，由專業團隊接手安置孩子，以保護孩童的身心安全。

據了解，該機構目前可安置多名孩童，卻從2月起爆發多起性侵案，該機構安置國小到國中之間的男學生，卻有6人是性暴力的受害人或加害人，就讀國中的L生曾對年齡相仿C生下手，連在機構外上課時都曾對其實施侵犯，國小的H童在加入安置中心後，也有樣學樣性騷擾J生且侵犯L生，更對K童出手，在K童通報後，甚至對新任室友Y童性侵猥褻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而C生在上性平課時，意識到自己被猥褻的遭遇並不正常，這才鼓起勇氣告訴老師，校方得知後不敢大意，機構卻稱要「內部處理」，以「保護孩子」為由拒絕透露任何資訊，但學校堅持進行校安通報並開性平會，全案這才曝光。

K童和Y童卻沒有這麼幸運，他們進入安置機構後，社工「決定」他們在機構自學，讓他們在機構聽線上課程，此後就未重返校園，並控制他們與原生家庭聯絡，孩子們求助無門，直到K童遭侵犯數十次後忍無可忍、告訴機構生輔員，才在社工的陪同下到警局作筆錄。

「為什麼孩子要不要去學校，是可以由社會局來決定的？」鄭宇恩表示，社會局剝奪孩子去學校上課的權利，也不讓他們與家長聯絡，形同切斷他們所有的求救管道，而一有性暴力事件發生，社會局便只社政體系通報、要加害或受害孩子轉機構，看起來是依規定處理，卻未從根本上解決問題，這才導致悲劇和暴行不斷發生。

▲安置中心本是為家庭失能或面臨重大變故的孩童提供安全的生活環境，如今卻爆發連環性侵案件。（示意圖／與當事人無關／中時報系資料照）

鄭宇恩認為，安置機構功能全面失靈，社會局有重大疏失，要求徹查此事，應調查所有轄管安置機構，釐清究竟有多少性暴力或性不當對待，甚至是性侵害黑數，還有多少案件未依規定通報警方，並交由外部單位或衛福部介入，讓更專業的團隊接手安置機構，更該對涉案與受害的孩子進行心理輔導與專案追蹤，以全面保護孩子們的身心健康。

▲新北市議員鄭宇恩要求社會局徹查此事，讓專業團隊接手，以全面保護孩子身心健康。（圖／黃耀徵攝）

新北市社會局表示，本案由機構工作人員發現後主動通報，社會局接案後依法啟動行政輔導先行機制，案件相關院生有獨立居住空間、增加夜間查房頻率，針對情節嚴重個案邀集學校、主責社工、心理師進行輔導研商會議，依照專業心理醫師評估給予治療並安排專案陪伴人力，全程陪伴情節嚴重個案，穩定生活與醫療輔導資源。

社會局強調，服務機構也針對未來新收個案進行個別化自我保護訓練，讓兒少了解身體界線，並建立對性別暴力的認識，社會局強調，所有個案處遇都按照《兒童及少年福利與權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》進行，一切以兒少最佳利益為核心積極面對處理事件，陪伴創傷兒少療癒復原。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

延伸閱讀

▸ 破碎的青春1／國小男童遭同儕逼迫 安置中心爆連續性侵案

▸ 失衡幼教現場1／虐童頻傳 揭劣質幼兒園藉「準公共化」續命

▸ 原始連結