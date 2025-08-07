　
社會 社會焦點 保障人權

竹南「碰瓷哥」！假倒地被被識破急拍車喊：不要走　警方要辦了

▲苗栗縣竹南鎮一名「碰瓷哥」涉嫌製造假碰撞謀財 ，被識破還拍打被害人轎車，警方將依公危和詐欺罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣竹南鎮一名「碰瓷哥」涉嫌製造假碰撞謀財 ，被識破還拍打被害人轎車，警方將依公危和詐欺罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一名「碰瓷哥」涉嫌製造假碰撞謀財，昨（6）日上午在鬧區道路，扛著一袋重物突然闖到停等紅燈的轎車前，一副被車子撞倒假象，陳姓男駕駛見狀倒車閃避，「碰瓷哥」還拍打車子嗆聲：「要走是嗎？」陳男事後報警自保，並公開行車記錄器影像，呼籲用路人小心。

陳姓男子今天在臉書「竹南大小事」貼文，指他昨天上午8時30分載小孩上學途中，在竹南光復路郵局前停等紅燈時，遇到意圖碰瓷的年輕男子，倒車閃避後先遠離還被拍打車身，事後向竹南警分局報案，員警要求他保留好影片、會依法處理，提醒用路人要注意安全！

▲苗栗縣竹南鎮一名「碰瓷哥」涉嫌製造假碰撞謀財 ，被識破還拍打被害人轎車，警方將依公危和詐欺罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣竹南鎮一名「碰瓷哥」涉嫌製造假碰撞謀財 ，被識破還拍打被害人轎車，警方將依公危和詐欺罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

影片中，「碰瓷哥」扛著一袋重物先走在陳男對向車道，趁陳停車時，直接闖到車前就倒地，接著半蹲假意撫摸腿部，製造被轎車撞倒假象，希望吸引駕駛下車理論。不過，陳男見狀不予理會，倒車往左側閃避欲離開時，「碰瓷哥」急忙起身拍打車子說：「不要走！要走是嗎？要走是嗎？」

網友觀看影像後，紛紛批判「碰瓷哥」說：「如果沒行車紀錄器，可能要費一番口舌，還要去舉證自己的清白」、「不景氣，沒有道德良知的人，總是用伎倆想要謀取錢財」、「真的人多必有敗類」。

▲苗栗縣竹南鎮一名「碰瓷哥」涉嫌製造假碰撞謀財 ，被識破還拍打被害人轎車，警方將依公危和詐欺罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹南分局交通組長李京翰表示，已調閱路口監視器釐清案情，還原案發經過，通知當事人（「碰瓷哥」）刑案說明，依違反刑法公共危險及詐欺罪嫌偵辦，另涉違反道路交通管理處罰條例第78條-行人不依規定，擅自穿越車道，將處新台幣500元以下罰緩。

碰瓷竹南公危詐欺

