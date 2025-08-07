畫面曝光！高雄港吊車翻覆撞貨船「2貨櫃落海」　駕駛嚇癱趴地

記者賴文萱／高雄報導

高雄港48號碼頭6日9時30分許，發生一起工安意外，一艘本國籍半貨櫃船「大中輪」（總噸2563）進行吊櫃作業時，在岸邊作業的吊車吊臂突然斷裂，導致2只貨櫃落海。當時驚險畫面跟著曝光，只見吊車突然承受不住貨櫃重量，整台車往港邊傾斜翻車，司機黃男及時跳車逃生，心有餘悸後腳軟跪趴在地，所幸沒有大礙。

根據曝光的影像，該輛吊車當時正在48號碼頭大中輪旁岸上執行吊櫃作業，吊臂吊起貨櫃緩緩移動到海面時，吊臂疑似承受不住重量，整輛吊車失去平衡，往貨櫃船傾斜。

接著吊臂突然斷裂，造成吊掛中兩只20呎貨櫃落海，吊車也被拉扯倒下翻車，司機黃男見狀馬上跳車逃生，場面相當驚險，最後更心有餘悸腳軟，整個人跪趴在地。

10時38分港消經至現場回報，吊車司機僅頭部些微碰傷，已由該輪船代自行送往高醫就醫，無其他人員受傷。高雄港務公司表示，掉落海上兩只貨櫃及斷裂吊臂架已吊至岸邊，周邊水域已無任何漂流物，無影響船舶航行疑慮，警艇解除安全警戒任務並撤離。 該輪僅欄杆損壞、無傾斜、無下沉之跡象，也無漏油情事。

