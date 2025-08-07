陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

▲大陸網路安全公司360首席執行官周鴻禕。（圖／翻攝央視新聞）



記者楊庭蒝／綜合報導

第十三屆中國互聯網安全大會於8月6日至7日在北京登場，中國網路安全公司360集團創辦人兼董事長周鴻禕，在會中針對台灣網軍議題發表評論。他指出，從全球視角來看，台灣網軍的整體作戰能力屬於「中等偏下」，雖然攻擊頻率高，但在技術上仍依賴既有漏洞與開源工具，顯示出其手法並不先進。

周鴻禕指出，台灣駭客組織經常利用網路上已公開的弱點進行滲透，例如一些早已被揭露、但未被系統及時修補的安全漏洞。他強調，「這些人其實是『勤奮型』，雖然技術不高超，但他們掃描與攻擊的頻率極高，幾乎無孔不入，導致中國各地包含政府、軍工、科技、能源與交通等多個重要單位頻繁遭殃。」

他進一步批評，台灣網軍所針對的對象，往往是安全防護意識不足的單位，「拿一個舊漏洞就能使用」，透露出部分單位缺乏基礎資安防護。

在此之前，中國公安機關與資安單位已多次對外披露，台灣黑客行動具有組織性與計畫性。今年6月，中國國家計算機病毒應急處理中心與360集團聯合發表了一份報告，首次揭露據稱與台灣政府有關的五大駭客組織，包括「毒雲藤」（APT-C-01）、「三色堇」（APT-C-62）、「匿名者64」（APT-C-64）、「金葉蘿」（APT-C-65）及「烏蘇拉」（APT-C-67），報告並詳列部分成員與組織架構，指控其長期針對中國大陸進行資訊竊取與網攻活動。

另外，根據中國廣州市警方今年5月的通報，當地一家科技公司曾遭大規模網路攻擊，經調查發現攻擊行動與民進黨相關駭客組織有關。對此，中國公安機關已將涉案的20名主要嫌犯列為公開懸賞對象，進一步展開跨部門追緝。