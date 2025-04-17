吃到「豬肉狂閃綠光」　客人嗆找你算帳！內行曝：用的是好肉

▲肉出現綠光，遭客人質疑壞掉了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

食物出現異常顏色，多數人會有疑慮是正常的，但店家解釋已沒問題，竟還遭到威脅。一名老闆分享，客人反映豬肉切面「閃綠光」就斷定壞掉，儘管老闆耐心解釋並願意吃給他看，對方仍不接受並放話「不舒服會找你算帳」。文章曝光後，一名物理老師說明，這是光的干涉現象，反而代表是好肉。

一名店家老闆在Threads表示，客人用餐到一半，突然向他反映「豬肉有綠光，壞掉了」，老闆見狀後解釋是正常現象，建議客人可以上網查看看。

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然而客人依舊認為有疑慮，「我吃過那麼多豬肉都沒看過這情形，你少騙我」，於是老闆表示可以吃給他看，代表食物真的沒問題。客人再度婉拒回應，「看到這種東西，我都沒胃口了，你還不承認自己的東西壞掉？」

當下，老闆選擇退讓也不願和對方繼續爭下去，「好吧！那我退錢給你吧！」殊不知客人還撂狠話，「如果這幾天我有不舒服，我就找你算帳。」

對此，店家雙手一攤並無奈感慨，「好好的東西，有時候解釋太多，反而讓人覺得我們在推卸！」

底下網友回應，「生魚片也會有，我家很常吃旗魚生魚片，為了切好看，刀子都會磨很利，只要切開肉都會看到綠螢光」、「這是肉的虹彩現象，特別會在切面顯現，證明沒常識的人真可怕」、「牛腱切片也很常見」、「我們家以前開滷味店，叫貨的豬腱肉，每一塊都有，真的解釋到很煩」、「我們家鴨胸也是～常常被誤會」、「請告訴他，這是燕姿代言的」。

留言串中，有物理老師熱心解釋，「這是豬肉太新鮮、刀子太鋒利，滷完之後才切開，導致肌肉束排列整齊，所以當白光入射就會產生『彩色干涉條紋』，這個題目在大考中心的109年研究用試卷就出過了，這種現象是物理現象，不是化學，放心食用，反而證明老闆用的是好肉」。