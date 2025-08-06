國1林口段5車追撞！大貨車撞砂石車「車頭消失」　駕駛送醫不治

▲大貨車撞砂石車，車頭凹陷幾乎不見，駕駛被夾在裡面。（圖／記者陸運陞翻攝，下同)

記者陸運陞、郭玗潔／新北報導

國道1號南向39公里6日0時53分發生死亡車禍！41歲陳姓男子駕駛大貨車行經事故現場時，撞上59歲王姓男子駕駛的砂石車後車尾，大貨車車頭完全凹陷，幾乎消失，車後載的籠子四散在馬路上，導致後方1聯結車和2小車閃避不及追撞。陳姓大貨車駕駛被夾在車內，當場無呼吸心跳，送醫不治死亡，車上另名32歲的蔡姓乘客受輕傷送醫，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

本大隊接獲新北市110通報，在國道1號南向39公里(林口路段)發生車禍，有1人受困車內。經初步了解，現場是由41歲陳姓男子駕駛大貨車，行經事故地點時撞上由59歲王姓男子駕駛所的砂石車後車尾，大貨車上所載運的鐵籠子散落於車道上，導致後方有一部聯結車及2部自小客車閃避不及而撞上，現場共有4車道，占用外側及輔助車道。

警消到場後，用破壞器具協助大貨車駕駛陳男脫困，但陳男已因傷重失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院急救，仍宣告死亡；車上另一名32歲的蔡姓乘客輕傷，送衛生福利部台北醫院。事故除大貨陳姓駕駛酒測值待相驗外，其餘車輛駕駛酒測值均為0.00mg/L，詳細的肇事發生原因有待警方分析研判。