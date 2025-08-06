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香港80歲司機計程車暴衝！遊客滑手機遭撞「半身粉碎」驚悚畫面曝

▲▼香港80歲司機計程車暴衝！遊客滑手機遭撞「半身粉碎」驚悚畫面曝。（圖／翻攝微博）

記者柯沛辰／綜合報導

香港荃灣5日發生一起奪命車禍，一名菲律賓籍35歲男遊客退房後，準備離開如心酒店，不料邊走邊滑手機時，突遭一輛計程車撞擊身亡。車禍發生後，80歲黃姓男司機輕傷無大礙，被警方依涉嫌危險駕駛致人死亡逮捕。他供稱，是因突然頭暈不適，才失控衝撞。

行車紀錄器顯示，當時男遊客推著行李走出酒店，一邊低頭滑手機，怎料一輛計程車突然高速衝向酒店大門，不偏不倚猛力撞上他，導致男子當場半身粉碎，一度被夾在牆壁與車身之間，畫面相當驚悚。

▲▼香港80歲司機計程車暴衝！遊客滑手機遭撞「半身粉碎」驚悚畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲死者走出酒店低頭滑手機，突遭計程車不偏不倚高速撞上，在牆柱上留下一個窟窿。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合港媒報導，一輛計程車5日下午1點52分行經楊屋道8號如心酒店時，失控衝撞菲籍男遊客，導致男子被推撞至牆身，當場重傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院急救，但最終仍傷重不治。

根據《香港01》報導，死者與幾名朋友來港旅遊，5日退房準備離港，在酒店大堂地下的乘客上下區被的士直撞重創。80歲黃姓司機則是出現胸痛及頭部、手部擦挫傷，送往仁濟醫院治療後並無大礙。

黃姓司機被逮捕後供稱，他案發前感到頭暈不適，所以才導致車輛失控暴衝。至於確切車禍原因，尚待警方進一步釐清。

▲▼香港80歲司機計程車暴衝！遊客滑手機遭撞「半身粉碎」驚悚畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲▼香港80歲司機計程車暴衝！遊客滑手機遭撞「半身粉碎」驚悚畫面曝。（圖／翻攝自微博）

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