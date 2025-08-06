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兩岸青春再次熱血揮棒！　2025福建連城青少年棒球賽開幕

▲▼ 第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於 。（圖／翻攝 連城棒球賽）

▲第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華 。（圖／翻攝 連城棒球賽，同下）

記者任以芳／綜合報導

2025年體彩杯海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於8月4日至9日在福建連城熱力開賽，近200名來自海峽兩岸及港澳地區的青少年「以球會友」，未來一周除了切磋球技，將參訪連城歷史景觀，讓孩子們在運動與文化之間歡樂學習交流。

本屆賽事以「快樂棒球·青春逐夢」為主題，邀請來自台灣、香港、澳門與福建本地的共10支棒球代表隊同場競技。其中台灣隊伍達4支，香港、澳門各1支，福建省內亦有4支少棒隊伍參賽，規模創歷年新高，標誌著龍岩市棒球交流活動邁入嶄新階段。

相較於往年，今年賽事呈現出四大亮點特色。一是所有參賽隊伍皆為少棒隊伍，年齡層集中在少年階段，體現了本次賽事的青春底色與朝氣蓬勃。二是台港澳代表隊多為來自基層社區的少棒隊。三是地緣覆蓋更廣泛，參賽地區涵蓋範圍與隊伍數量雙雙刷新紀錄，棒球已成為聯結多元地區青少年的文化紐帶。四是融合形式更多元創新，推出「棒球＋非遺＋研學＋青春」等沉浸式體驗，豐富比賽內涵。

▲▼ 第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於 。（圖／翻攝 連城棒球賽）

▲近200名來自海峽兩岸及港澳地區的青少年「以球會友」 。

除了球場競技，還有三大主題活動兩岸青少年在交流互動。「結對研學」活動讓參賽選手將共赴客家民俗體驗旅程，攜手參與「共抬一條龍」、操控無人機科技實驗等趣味項目，透過協作與共創，拉近彼此距離。

「非遺+棒球」融合活動則巧妙將連城非遺文化元素與棒球精神相結合，設計出融合客家操演的團體操表演及民俗文化互動展演，為棒球注入深厚文化底蘊，也讓傳統文化在年輕人間活起來、動起來。

「青春力量秀」，青少年們將參與自創賽事Logo發佈、青春棒球主題合唱、明星表演賽等一系列創意活動，充分釋放個人魅力與團隊能量，讓舞台真正屬於年輕人。

大會邀請兩岸青少年一同走訪連城著名景點，包括冠豸山、培田古村落、四堡雕版印刷基地等地，深入了解當地自然景觀與文化脈絡。

▲▼ 第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華於 。（圖／翻攝 連城棒球賽）

▲連城逐步打造出「兩岸棒球交流重鎮」的品牌形象。 

福建省連城縣近年來致力於打造對台體育交流新平台，不斷提升棒壘球賽事的承辦水準與場地設施。迄今已成功舉辦兩岸（連城）青少年棒球文化節、台中·連城青少年棒球邀請賽、海峽論壇棒壘球專場等30餘場高水準賽事，逐步打造出「兩岸棒球交流重鎮」的品牌形象。

「我們希望通過棒球這一運動，為兩岸青少年搭建一座通往彼此心靈的橋樑。」主辦方表示，未來將繼續拓展兩岸體育與文化交流合作的深度與廣度，為構建兩岸融合發展示範區貢獻“連城力量”。

本次賽事由中國棒球協會、福建省體育總會指導，福建省棒壘球協會、連城縣棒壘球協會主辦，充分發揮連城作為「福建省對台交流基地」和「高水平棒壘球賽事訓練基地」的優勢資源。

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