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融資公司監理迫切　學者：「先救急」再做長遠規劃

▲▼融資公司,貸款訊息,融資。（圖／專題中心翻攝製圖）

▲融資貸款的廣告訊息大量出現在社群平台與簡訊中，從申請、審核到放款，全程只需一支手機即可完成，看似便利，卻也隱藏高利與詐騙風險。（圖／資料照）

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

銘傳大學金融科技學院副教授兼主任林盟翔指出，關於融資業務的監理，「專法草案」與《金融消費者保護法》（以下簡稱《金保法》）在監理目標上其實並無本質差異，差別在於切入的方式、處理的緊急性，以及短、中、長期的制度規劃安排。

消費者權益保護：融資爭議的即刻處理方案

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林盟翔認為，融資業務中最急需解決的是與消費者權益相關的問題，尤其是融資詐騙與過度借貸所引發的糾紛。這些問題無法僅靠一部專法或《金保法》單獨解決。

儘管目前正積極研擬融資專法，但法規的制定需要時間，無法立即解決已發生或正在發生的糾紛。因此，當務之急是要在專法尚未完成之前，先行提供一個可操作的消費者保障機制。

▲▼手機貸款、融資貸款（專題用）。（圖／記者林緯平攝）

▲線上貸款便利，已經成為不少人尋求資金周轉的管道。（圖／記者林緯平攝）

現行解決方案與當務之急

林盟翔指出，當前最實際也最有效的做法，是將可掌握的融資業者納入《金保法》第3條所規範的「金融服務業」體系中。一旦被認定為金融服務業者，這些業者即須遵守《金保法》中的各項核心規範，包括：

• KYC（認識客戶）制度：確保了解借款人的背景與還款能力
• 充分揭露與說明義務：讓消費者了解所有借貸條件
• 廣告規範：避免誤導性行銷

更重要的是，消費者一旦遇到爭議，可透過現行的「金融評議中心」機制尋求救濟，不必再陷入冗長訴訟。林盟翔強調，這是目前最有效且應立即採取的措施，現階段，金管會已經預告相關草案規定，以推動這些變革。

專法草案提供《金保法》增訂參考與監理溝通

針對許多專家不斷提到《金保法》無法完全提供保障的問題，林盟翔指出，因為《金保法》本來就不是為了融資業務所生，而且，目前僅針對有資料基礎的對象進行最大程度的保護，「但至少，在提供救濟上比當前要讓相對資力弱的消費者去打官司好吧？」他說。

為此，他特別彙整對比目前專法草案與《金保法》內容，建議專法獨有的規定可以強化在金保法的條文中，這個部分，就可以嘗試在後續子法修訂時納入，至於無法訂定的條文，則建議採用「量能登錄」之方式進行資料搜集。

目前推估的相關家數，大約是用經濟部公司登記的相關內容為基礎，但是，有無實際運作並不可知，因此在自律先行的基礎上配合登錄之方式，讓目前有具有影響力的其他融資事業內容可以透明，也提供未來專法在事前監理之資本額、組織、股東適格性等問題上獲得共識。

他強調，如果在缺乏共識的情況下貿然制定專法，可能會重演日本在修法時的教訓。當時，日本貸金業協會曾警告，修訂後的《貸金業法》強化了監管，結果反而抑制了資金供應，讓那些願意承擔風險、提供細緻服務的業者大量退出市場，地下金融問題隨之浮現，對整個社會造成嚴重衝擊。

他進一步指出，地下金融的存在不容易被發現，這類業者不會主動承認，調查上也十分困難。即使有人聲稱「沒有」，也不代表真的不存在。在目前連地下金融規模都無法確定的情況下，即便像日本採取分階段納管的方式，仍無法避免地下金融的問題。因此，如何防堵這類風險，應該是制定專法時必須謹慎思考的重要課題。

自律先行＋專法逐步擴充：從實務累積到法制共識

自2018年（107年）開始推動虛擬通貨交易所的自律公約以來，關於VASP（虛擬資產服務提供者）、公會設立、洗錢防制登記制度與專法制定等議題，皆是透過產業實務運作的逐步累積，逐漸凝聚出制定專法的共識，藉以降低各方歧見（雖仍難避免完全一致）。

目前透過「量能登記」的方式，鼓勵符合公司法第15條或從事類似業務的業者加入自律組織，並展開溝通，已被視為可行途徑，同時也能避免監理強度不足的疑慮。

專法的訂定有無必要？林盟翔指出關鍵，若《金保法》無法涵蓋某些具有專法獨特性的規定，或現行規範無法有效遏止爭議發生，則可借鏡日本訂立專法的經驗，作為我國專法制定的正當性基礎。不過，法制面的設計，須進一步思考以下三點：

1. 2008年（97年）當時立法設計原是針對中小企業，並排除公司法第15條之適用，如今是否需要修正？
2. 專法的適用對象，應僅限自然人，還是也包括法人、合夥組織等？
3. 是否可採「分離監理」方式：自然人適用《金保法》規範，法人等組織則納入專法管理？

上述問題皆可依據目前自律制度所累積的實務資料進行評估分析。相較於從97年至今缺乏清晰目標、反覆空轉的狀況，若能在平時持續推動制度建構與資料累積，將比每次等到悲劇或詐騙案件發生後才匆促呼籲立法，來得更有效率、更具制度性。唯有如此，才能建立一個良性的政策循環，也為未來法規修正打下穩固基礎。

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