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白忙一場！詹江村怒告八炯、閩南狼妨害自由　吞敗原因曝

記者黃宥寧／台北報導

百萬YouTuber「八炯」（温子渝）2024年底與饒舌歌手陳柏源（閩南狼）合作推出「中國統戰紀錄片」，揭露中共收買台灣網紅，片中提及國民黨議員詹江村，引發網友洗版。隔日三立節目錄影時，雙方意外碰面爆發口角，詹江村提告妨害自由。士林地檢署調查後認為僅有言語衝突，無肢體接觸或恐嚇，依罪嫌不足，予以不起訴。

百萬YouTuber「八炯」2024年12月8日與饒舌歌手陳柏源（〈中國老總〉原唱）合作推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國文化統戰手法並指控中共收買台灣網紅，片中提及國民黨桃園市議員詹江村，引發網友湧入詹臉書洗版討論。

詹江村同年12月10日深夜緊急開直播否認指控，並於翌日赴桃園地檢署提告八炯涉嫌加重誹謗。未料同日，八炯與陳柏源赴三立政論節目《關我什麼事》錄影時，與剛結束錄影準備離場的詹江村在棚內意外碰面，雙方當場爆發激烈口角。八炯質問「我抹黑你什麼？」陳柏源更當面要求詹江村拿出「反統戰證據」，否則就是「騙中華民國派的選票」，詹江村則回應「提告是每個人的權利」。

▲桃園市議員詹江村今天下午赴桃檢按鈴提告網紅八炯涉嫌加重誹謗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員詹江村赴地檢署按鈴提告。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

詹江村事後在臉書指控，陳柏源以身材優勢擋路並咆哮，八炯則持手機拍攝，讓他感到人身自由受限，遂追加提告兩人妨害自由，並要求三立新聞部為當日安排道歉。三立新聞部則回應，兩方錄影時間原已錯開，但因八炯與陳柏源提前進棚才會碰面，並非節目單位故意安排，後續將檢討來賓邀訪流程。

士林地檢署調閱現場錄影畫面與相關證據後認為，雙方雖有言語爭執，但無肢體接觸或恐嚇言詞，不符《刑法》強制罪要件，且無其他積極證據佐證，依《刑事訴訟法》第252條第10款作成不起訴處分。

諷刺的是，八炯與陳柏源曾並肩揭弊、一起面對詹江村的官司，最終獲檢方不起訴，如今卻因納粹意象風波決裂互槓，從戰友變對手，劇烈反差也讓事件再度掀起社會熱議。

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