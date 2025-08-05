快訊／大雷雨導致「礙子破裂」　基隆逾500戶停電

▲基隆今下午傳出停電。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、莊智勝／基隆報導
北北基今(5日)中午下起大雷雨，劇烈降雨伴隨雷聲大作，未料基隆市確有多處於下午1時23分許傳出停電，初步了解為雷雨導致礙子破裂，影響約500多戶，台電目前正在進行搶修，估計約30分鐘內可完成復電。
台電基隆營業處指出，本次受影響停電範圍包括基隆市中正區中正路、北寧路、正榮街、立德路、武昌街、祥豐街、豐稔街、信義區正信路、東信路、信一路、信二路、深澳坑路、義九路、壽山路、槓子寮路等一帶，受影響戶數約500戶。
▲基隆今下午傳出停電。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、莊智勝／基隆報導
北北基今(5日)中午下起大雷雨，劇烈降雨伴隨雷聲大作，未料基隆市確有多處於下午1時23分許傳出停電，初步了解為雷雨導致礙子破裂，影響約500多戶，台電目前正在進行搶修，估計約30分鐘內可完成復電。
台電基隆營業處指出，本次受影響停電範圍包括基隆市中正區中正路、北寧路、正榮街、立德路、武昌街、祥豐街、豐稔街、信義區正信路、東信路、信一路、信二路、深澳坑路、義九路、壽山路、槓子寮路等一帶，受影響戶數約500戶。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響