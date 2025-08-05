獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼：比沖繩水族館貴1.5倍

▲台中海洋館官網釋出票價資訊。（圖／翻攝台中海洋館官網）



記者游瓊華／台中報導

歷經超過10年規劃、建設的台中海洋館將在8月21日正式對外試營運，今天官網提前釋出票價資訊，包括成人票500元、6歲以上孩童400元、6歲以下孩童免費，至於當地居民則享票價8折優惠。不過，不少家長得知訊息，忍不住抱怨票價太貴，認為「公營水族館票價應該更親民」、「一家四口票價1800元、沖繩美麗海水族館才1200元有找，貴了將近1.5倍」;還有家長發現，台中海洋館就算跟國內比，兒童票竟比屏東海生館245元貴了200多元，讓人望之卻步。

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▲台中海洋館票價公布，家長對比日本沖繩美麗海水族館，直呼一家四口前往，台灣竟比日本貴上1.5倍。（圖／記者游瓊華攝）



根據台中海洋館官網公布訊息，全票(18歲以上)500元、優待票400元(限身高115公分以上、6歲以上)、軍公教、中低收入戶以及設籍清水或梧棲民眾；博愛票250元，另外6歲以下或身高115公分以下小孩則免費。

但對比日本沖繩海生館，台中海洋館票價不僅平均貴了100元左右，在國內也比屏東海生館昂貴，尤其是兒童票部分更是比屏東海生價格貴上超過200元。

觀旅局日前表示，「台中海洋館」是全國首座由地方政府主導設置、興辦、營運與管理的海洋水族展示教育場館，透過「促進民間參與公共建設法」以OT（委外經營）方式辦理，考量台中海洋館為活體水族展示場館，生物入缸適應需要相關作業時間，將於8月21日開始營運。