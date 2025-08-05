詹智能遭亂刀砍死！　8天前公司詭譎PO文：有大事要發生

▲「MUGEN無限夢想」總經理詹智能被殺死，畫面曝光。（圖／民眾提供）



記者黃資真／台中報導

爆出性騷女員工、簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢經紀約的57歲詹智能，昨(4日)上午在台中豐原區的一間超商遭41歲黃姓男子持西瓜刀砍死，目前犯案動機仍是謎。不過，詹前幾天曾在公司「MUGEN無限夢想」帳號貼文稱「像是有什麼大事情要發生」，詭譎內容引發遐想。

本案發生在4日上午10時27分，黃男與53歲康姓男子開車從北部開車南下台中，鎖定詹男行蹤後尾隨至豐原區一家超商，見詹男從超商步出後，黃隨即上前與他發生肢體衝突，打進超商內後黃男拿出預藏西瓜刀怒砍，接著開車丟包康男逃逸。1個多小時後，黃男攜刀至第二警分局永興派出所投案。

雖然黃男供稱因係因女友遭詹男性騷擾，為了報復才犯案，但先前踢爆性騷案的受害者「小雪」打臉表示與她無關，也不認識兇嫌，因此殺人動機仍是霧裡看花，目前黃嫌因殺人嫌疑重大，4日深夜法官裁准羈押禁見。

▲「MUGEN無限夢想」8天前貼文被翻出。（圖／翻攝自「MUGEN無限夢想」IG）



而經紀公司「MUGEN無限夢想」IG、臉書在8天前的一則貼文被翻出，內文興奮寫著「像是有什麼大事情要發生！嗅到一股不尋常的氣息」，並配上啦啦隊女神河智媛、禹洙漢等人拍攝定裝照的影片，讓粉絲猜猜看是什麼驚喜，未料老闆詹智能卻慘遭砍死，詭譎巧合令人不勝唏噓。