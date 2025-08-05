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2025Q2手機營收破千億　銷售、營收龍頭出爐！

記者蘇晟彥／綜合報導

根據Counterpoint Research最新的《Market Monitor》報告，2025年第二季全球智慧型手機營收年增10%，首次在第二季突破1,000億美元，創下歷年同期新高紀錄。相較之下，出貨量僅小幅年增3%。其中受到美國關稅議題暫緩影響， 蘋果在營收仍佔據龍頭，但三星則在銷售量佔下冠軍寶座。

▼研調機構Counterpoint Research指出，蘋果在2025 Q2營收佔下龍頭。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone 16e,iPhone16e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示，儘管多個主要市場仍面臨總體經濟挑戰，全球智慧型手機市場在2025年第二季仍呈現量與值的雙重成長。隨著美國關稅壓力緩解，手機OEM品牌在已開發市場受惠於高階機種的強勁需求。加上分期付款方案更普及、舊機換新計畫升級與促銷活動更積極，進一步降低高階裝置的購買門檻，加速市場高階化趨勢，甚至超出先前預期。

Counterpoint Research研究總監Jeff Fieldhack指出，Apple在2025年第二季持續穩居營收領先地位，主要由於iPhone 16系列在各地市場的強勁表現，搭上整體市場高階化浪潮。由於關稅政策不確定性，美國市場出貨提前進行；而在日本，iPhone 16e銷售強勁，使日本成為Apple增速最快的市場之一。此外，中東非洲與印度等新興市場亦持續呈現穩健成長。

Samsung在2025年第二季持續穩坐全球智慧型手機出貨量冠軍，營收年增4%。該品牌成長主要來自升級版中階A系列在多個區域市場的熱銷，同時Galaxy S25系列與新推出的S25 Edge也帶動高階市場出貨動能。

OPPO在第二季的平均售價年增14%，為前五大品牌中成長最快，營收亦年增10%。儘管出貨量下滑，但Reno 13系列與Find X8等高階機種的推動使其ASP與營收持續提升。vivo在2025年第二季營收年增4%，出貨量年增5%。vivo持續深耕印度、中東非洲與拉丁美洲市場，並逐步提升在歐洲的市佔率。展望下半年，Counterpoint Research預期智慧型手機市場的高階化趨勢將持續，營收增幅將持續高於出貨量增幅。此外，市場對生成式AI智慧型手機與摺疊裝置的關注日益提升，將為產業帶來新的成長動能。
 

▲▼ 。（圖／Counterpoint Research提供）

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