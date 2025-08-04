5G網速快「為何一堆人堅持辦4G？」　網曝1缺點太有感：用了才發現

▲許多網友仍是辦4G。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大多數人都有辦網路，出門在外，仍然可以滑滑社群網站、查資料、與人聯繫。近日就有網友好奇拋問，他現在是用5G，有沒有人還死守著4G吃到飽呢？貼文曝光後，引起討論，不少網友也分享自己堅持用4G的原因。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「還有人死守4G吃到飽嗎」為標題發文，提到他目前是辦5G，但用著用著，卻也覺得自己像是「盤子」，畢竟即便網速比較快，他也未必用得到，而且如果人很多，網路還是照樣卡。與此同時，他就想知道，現在還有很多人是用4G吃到飽嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「手機網路速度要這麼快幹嘛」、「我啊，吃到飽才安心」、「我家收不到5G，所以用4G」、「沒有5G的地方還是得用4G」、「4G就夠一般用途了」、「我啊！我全家都4G的釘子戶」、「以前5G，現在4G，用得非常舒服」、「一般人4G就夠了」。

還有不少網友指出5G的缺點，「5G超耗電」、「耗電的部分超有感，5G電一下就噴乾」、「5G耗電又有上限」、「5G貴，便宜的限速不夠用，耗電量更多，手機還更會發熱」、「5G太耗電，只會開4G」、「沒用5G不知道，用了才發現有夠耗電」、「5G耗電，室內一堆地方收不到，幹嘛換」、「5G iPhone超耗電，幾乎是4G兩倍耗電」。話題引發討論。