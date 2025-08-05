　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投警官跑步突中風倒地　消防員、護理長夫婦聯手搶命

▲血栓。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲從廖姓警官右腦取出的血栓。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局40多歲廖姓警官於上月底外出跑步運動時，突然出現疑似中風症狀，所幸現場剛好遇上楊姓消防員予以協助，隨後火速由消防隊送醫、由楊男擔任護理長的妻子等醫護團隊接手進行急救，以手術取出右腦中近1公分的血栓，搶回一命。

據了解，廖姓警官於7月26日下午到南投體育館跑步，沒跑幾圈即臉色發白、喘不過氣而踉蹌倒地，甚至出現口齒不清與半邊肢體無力；當時也在現場運動的楊姓消防員見狀，立即上前檢視廖男身體狀況，並撥打119，緊急將患者送往衛福部南投醫院急診室，而楊男的太太正是南投醫院當日值班的護理長，得知消息後也第一時間趕往急診協助處理。

▲中風處。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲▼中風處和打通後情形。

▲警官體育館運動突倒地，消防醫護聯手救命成功。（圖／衛福部南投醫院提供）

院方指出，經影像檢查發現廖男為「右側中大腦動脈梗塞性腦中風」，在腦中風團隊緊急評估後，由三軍總醫院神經外科醫師陳奕安（現支援南投醫院）與心導管室團隊迅速執行「動脈內血栓移除治療（Mechanical Thrombectomy）」，手術過程順利、成功取出血栓；患者目前持續在加護病房密集觀察治療中、生命徵象已穩定。

院方表示，警察、消防及醫療三單位目標都在守護民眾生命健康，如今由消防醫療合作無間搶回警察夥伴性命，消息相當振奮人心；現場消防弟兄也感慨表示：「生命如此脆弱，也如此可貴。希望我們這些警消夥伴們，都能平安、健康地退休啊。」南投醫院院長洪弘昌也強調，該院擁有經驗豐富的急診團隊與腦中風治療小組，能提供即時且完整的緊急醫療照護和執行動脈內血栓移除治療的能力，為中風患者爭取寶貴的黃金救治時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雙北慎防冰雹、9級強陣風　大雷雨再炸1小時
獨／又有名律師變詐團軍師！被事務所官網除名
短今「比基尼太辣」嚇到安心亞！　男來賓表情全被拍
綠委邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕
台網紅「大S墓地開直播」！　被認出是張蘭粉絲
快訊／6縣市大雨特報！大雷雨轟雙北　國家警報響
幼兒染屈公病臉發黑　醫示警：重症甚至要換肝保命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沙鹿2車碰撞1車側翻橫躺路中　2女駕駛意識清楚送醫

基隆2里長疑涉公地使用不當　檢調搜索調查台62線橋下停車場

獨／又有名律師變詐團軍師　聯合再生公股董事涉洩密...60萬交保

南投警官跑步突中風倒地　消防員、護理長夫婦聯手搶命

酒後砍殺老父拒捕還踹踢、咬傷4警　桃園逆子4罪被起訴

快訊／八里小客車閃砂石車撞分隔島翻覆　2人受傷送醫

股市禿鷹案判刑+科控防逃　金檢局前局長李進誠苦笑：無奈

恐怖情人！懷疑女友酒店接S　變態男暴怒掐頸「酒瓶塞下體」

獨／黑衣人夜襲博田醫院「地下院長」10萬交保　陳其邁回應了

1天被騙光120萬！　賣家曝詐團手法：那個「等」永遠沒結果

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

沙鹿2車碰撞1車側翻橫躺路中　2女駕駛意識清楚送醫

基隆2里長疑涉公地使用不當　檢調搜索調查台62線橋下停車場

獨／又有名律師變詐團軍師　聯合再生公股董事涉洩密...60萬交保

南投警官跑步突中風倒地　消防員、護理長夫婦聯手搶命

酒後砍殺老父拒捕還踹踢、咬傷4警　桃園逆子4罪被起訴

快訊／八里小客車閃砂石車撞分隔島翻覆　2人受傷送醫

股市禿鷹案判刑+科控防逃　金檢局前局長李進誠苦笑：無奈

恐怖情人！懷疑女友酒店接S　變態男暴怒掐頸「酒瓶塞下體」

獨／黑衣人夜襲博田醫院「地下院長」10萬交保　陳其邁回應了

1天被騙光120萬！　賣家曝詐團手法：那個「等」永遠沒結果

沙鹿2車碰撞1車側翻橫躺路中　2女駕駛意識清楚送醫

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走　當地村民幫挖地洞掏回

快訊／雙北慎防冰雹、9級強陣風　大雷雨再炸1小時

基隆2里長疑涉公地使用不當　檢調搜索調查台62線橋下停車場

前老闆詹智能遭刺亡！女團ELL＆s悲痛揭他「私下暖舉」

7年前開唱取消　MY FIRST STORY守約返台：帶著遺憾全力以赴

詐騙新招曝光！　行李吊牌、登機證千萬別亂丟

趙薇出事！3公司股權遭凍結「金額破0.6億台幣」幫前夫家擔保出事

一手私藏「紅柚系列」新上市　蜜桃紅柚果茶人氣回歸

Switch 2七週賣破600萬台！初代銷量逼近NDS...破紀錄差一步

媽媽回家看到貓貓超不爽 養一段時間直接變領養人XD

社會熱門新聞

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

高雄豪雨「下到生菇」！警察動手全拔除

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」　女主角：不認識兇手

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

高雄警「安全島拔香菇」奇景PO網　基層炸鍋

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

詹智能遭亂刀砍死！　8天前公司詭譎PO文

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

更多熱門

相關新聞

高雄警「安全島拔香菇」奇景PO網　基層炸鍋

高雄警「安全島拔香菇」奇景PO網　基層炸鍋

高雄連日大雨，高雄市鳳山區鳳南路一處安全島，竟然長出大香菇，離奇畫面在網路瘋傳，不少民眾特地前往圍觀。不過警方「全副武裝」到場拔除，畫面被拍下上傳網路，引發基層員警炸鍋。

台東池上小擦撞遇上「最帥警察」　旅客興奮

台東池上小擦撞遇上「最帥警察」　旅客興奮

日本火紅景點「台灣情侶1舉止」　警察、居民都怒了

日本火紅景點「台灣情侶1舉止」　警察、居民都怒了

海濱公園湧人潮　台東警貼近民眾宣導交通與防詐

海濱公園湧人潮　台東警貼近民眾宣導交通與防詐

初鹿所員警攜手社區　為弱勢家庭送暖

初鹿所員警攜手社區　為弱勢家庭送暖

關鍵字：

腦中風血栓警察消防員護理長夫妻急救運動

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

采子爆分手富二代男友！

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面