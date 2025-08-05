南投警官跑步突中風倒地　消防員、護理長夫婦聯手搶命

▲從廖姓警官右腦取出的血栓。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局40多歲廖姓警官於上月底外出跑步運動時，突然出現疑似中風症狀，所幸現場剛好遇上楊姓消防員予以協助，隨後火速由消防隊送醫、由楊男擔任護理長的妻子等醫護團隊接手進行急救，以手術取出右腦中近1公分的血栓，搶回一命。

據了解，廖姓警官於7月26日下午到南投體育館跑步，沒跑幾圈即臉色發白、喘不過氣而踉蹌倒地，甚至出現口齒不清與半邊肢體無力；當時也在現場運動的楊姓消防員見狀，立即上前檢視廖男身體狀況，並撥打119，緊急將患者送往衛福部南投醫院急診室，而楊男的太太正是南投醫院當日值班的護理長，得知消息後也第一時間趕往急診協助處理。

▲▼中風處和打通後情形。

院方指出，經影像檢查發現廖男為「右側中大腦動脈梗塞性腦中風」，在腦中風團隊緊急評估後，由三軍總醫院神經外科醫師陳奕安（現支援南投醫院）與心導管室團隊迅速執行「動脈內血栓移除治療（Mechanical Thrombectomy）」，手術過程順利、成功取出血栓；患者目前持續在加護病房密集觀察治療中、生命徵象已穩定。

院方表示，警察、消防及醫療三單位目標都在守護民眾生命健康，如今由消防醫療合作無間搶回警察夥伴性命，消息相當振奮人心；現場消防弟兄也感慨表示：「生命如此脆弱，也如此可貴。希望我們這些警消夥伴們，都能平安、健康地退休啊。」南投醫院院長洪弘昌也強調，該院擁有經驗豐富的急診團隊與腦中風治療小組，能提供即時且完整的緊急醫療照護和執行動脈內血栓移除治療的能力，為中風患者爭取寶貴的黃金救治時間。