台東池上小擦撞遇上「最帥警察」　旅客：整趟行程最深刻亮點

▲台東關山警員薛有博。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

來自高雄的一家人與友人共十餘人，日前專程前往台東參加一年一度的「台灣國際熱氣球嘉年華」，旅程原只期待壯麗熱氣球與池上美景，卻意外因一場交通事故而邂逅「警界男神」，讓整趟行程意外添上驚喜插曲。

這群旅客於7月26日清晨分乘三輛車出發，抵達鹿野高台時正巧趕上人氣造型球「哆啦A夢」升空，在湛藍天空下捕捉一系列繽紛畫面，為旅程揭開愉快序章。隨後一行人前往關山、池上體驗在地美食，不僅大啖著名的關山麵包、客家料理與池上便當，更讚嘆「比想像中還幸福」。

正當他們在池上用餐時，其中一輛車不慎與他車發生輕微擦撞。眾人正為此感到煩心，未料接獲報案前來處理的關山分局員警薛有博一現身，現場立刻傳出驚呼聲：「這警察也太帥了吧！」

薛員不僅外型亮眼、身形挺拔，服務態度更是親切且專業。他迅速釐清事故狀況，主動協助雙方聯繫保險與進行後續協調。旅客事後表示，原本令人掃興的小插曲，竟變成整趟旅程最令人印象深刻的亮點，甚至在返家後剪輯旅遊紀錄片時，特地將「巧遇帥警」片段保留並上傳至社群平台「脆」，還將他封為「最帥警察」。

據了解，現年31歲的薛有博為警專第41期畢業生，現任職於台東縣警察局關山分局。他雖為基層警力，卻常因親切態度與亮眼外型受到旅客注目。不僅如此，薛員平日自學英語，已多次協助外籍旅客排解難題。例如曾在深夜協助三位來自南非、於東華大學就讀的留學生騎車環島時拋錨，聯繫車行處理；也曾協助一位自摔受傷的德國女性旅客就醫、提款，並親自載她返回民宿，展現無微不至的貼心服務。

此外，薛員也常扮演外國遊客與在地商家之間的臨時翻譯，化解語言誤解與摩擦，堪稱縱谷地區「最暖的警察代言人」。

關山警察分局表示，薛員不僅具備語言能力與優質服務精神，私下更熱愛健身、規律訓練體能，不但強化執勤效率，也展現青年警察積極正向的形象。警方也歡迎全台遊客造訪台東，不只是欣賞自然風光與美食，也能親身感受「人情味滿分」的警察服務。

▲台東關山警員薛有博旅客讚聲不斷。（圖／記者楊晨東翻攝）