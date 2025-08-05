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一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機大升級　美型、省時、節能、護衣一次到位

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／資料照）

▲LG WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

忙了一整天拖著疲憊的身體回到家，最不想面對的就是「衣服還沒洗」這件事，偏偏天氣又陰晴不定，剛想曬衣就下雨，趕回家也來不及收，陽台空間有限，乾衣機又擺不下，總不能為了洗衣、曬衣換一個家吧！很多上班族、雙薪家庭都遇過這種窘境，接送小孩、準備晚餐已經精疲力盡，衣服卻總被排到最後一刻沒人有空處理，洗了沒地方曬、曬了還要擔心空汙、潮濕發霉或異味影響孩子與家人的健康，於是，不少人開始尋找「省空間、效率高、不靠天吃飯」的新選擇。

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／取自影片）

▲洗衣乾衣可同步進行效率更高。（圖／取自影片，下同）

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／取自影片）

▲面寬不變卻實現容量大升級，洗衣容量從19公斤提升至22公斤、乾衣從16公斤擴增至20公斤。

為符合現代家庭「空間有限、時間寶貴」的需求，LG WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代，特別針對使用情境全面優化，從外型到功能都升級，延續一體成型的極簡流線設計，面寬不變卻實現容量大升級，洗衣容量從19公斤提升至22公斤、乾衣從16公斤擴增至20公斤，有感提升效率！洗衣的同時、乾衣也能同步進行，一次滿足「衣服洗得多、乾得快」的核心需求，高效完成原本需要等待、甚至一整天才能搞定的事，輕鬆應對堆積成山的大量衣物，從周末才能洗衣的雙薪家庭到人口眾多的三代同堂，不論家庭規模或洗衣習慣，都能感受到這台洗衣神器的貼心設計與高效節奏。

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／取自影片）

▲▼LG WashTower第二代結合AI Wash智慧洗滌與AI Dry智慧乾衣技術。

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／取自影片）

除了外型吸睛，LG WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代的AI智慧科技更讓人驚艷。結合AI Wash智慧洗滌與AI Dry智慧乾衣技術，帶來節能、省時又護衣的洗衣體驗。AI Wash智慧洗滌功能可自動感測衣物重量、柔軟度與汙濁度，聰明調整洗衣行程，最佳化洗衣動作。全新升級的AI Dry智慧乾衣技術，更能根據衣物特性、重量和濕度，自動調整最佳乾衣時間和行程，模擬了六種自然晾曬動作，如散開、均勻、拋鬆等，溫和呵護衣物，延長衣物的使用壽命，貼心與效率兩不誤。

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／取自影片）

▲HeatPump™雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，低溫除濕溫和護衣。

搭載的HeatPump™雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，則以低溫除濕溫和烘衣，有效減少衣物縮水變形，相較傳統高溫直烘式乾衣，雖然快速但更耗能，溫度也高，容易傷害衣物纖維，LG WashTower第二代讓乾衣更節能、省電，也更護衣安心。

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／取自影片）

▲LG WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代貼心升級成全觸控中央液晶面板，清楚顯示直覺操作。

LG WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代貼心升級成全觸控中央液晶面板，清楚顯示操作更直覺，符合人體工學的高度設計操作超順手，不用看說明書也會用，無論是年輕人或長輩都能輕鬆操作，打破「新科技長輩難上手」的刻板印象。

內建SmartPairing™智慧行程配對，洗完會自動推薦適合的乾衣行程，也可設定「乾衣準備」功能，提前幫你預熱乾衣機，以縮短等待時間；第二代全新升級的智慧洗劑投入功能，則會根據衣量精準投放洗衣精與柔軟精，不多不少剛剛好，省去手動估量的麻煩。此外，貼心設有過敏防護行程，使用蒸氣洗功能，經英國過敏協會認證，可有效去除99.9%塵蟎與過敏原，特別適合有小孩、毛孩或敏感體質的家庭使用。

▲▼LG WashTower,AI智控洗乾衣機,洗乾同步。（圖／資料照）

▲LG WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代內建的洗乾全AI智慧科技，帶來護衣、節能與省時的體驗。（圖／資料照）

LG WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代的魅力，不只是一體成型的極簡美型設計，更在於它內建的洗乾全AI智慧科技，帶來護衣、節能與省時的體驗。不只是解決洗衣的麻煩，更為現代家庭打造輕鬆高效率的智慧生活空間，無論你是忙碌的雙薪家庭、三代同堂的大家庭，面對孩子的制服、個人的貼身衣物、與全家的換洗寢具，洗衣籃總是堆滿的各種生活情境，這台洗乾一體的AI智慧洗乾衣機都能靈活應對，滿足多元的洗衣需求。讓洗衣不再是日常苦差事，而是每次都能從容完成的質感日常。

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