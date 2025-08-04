江西推動台胞投資保護法10／1上路　歷時25個月修訂《實施辦法》

▲江西省歷經25個月完成修訂保護台商、台胞投資權益相關法規，今年10月1日上路。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

江西省十四屆人大常委會第十七次會議日前表決通過新修訂的《江西省實施〈中華人民共和國台灣同胞投資保護法〉辦法》（以下簡稱《實施辦法》），將於2025年10月1日正式施行。這是該法規繼2010年修正後再次系統性修訂，通過29條新規破解台胞投資難題，歷經25個月完成修訂，未來將依法推動保護贛台融合發展。

陸媒《人民網》報導指出，此次修訂自2023年6月起，由省台辦聯合人大、司法等部門開展立法調研，歷經25個月完成修訂，重點圍繞投資權益保障、政策待遇平等、服務環境優化等四大方向創新突破。

一是「拓展投資空間」。明確台灣同胞可採用獨資、合資等多元形式投資，除國家限制領域外全面開放市場准入，並支持通過特許經營參與基建和公用事業；二是「強化權益保護」。構建政府協調、人大監督等多層次保障機制，從投資行為、收益分配到企業自主經營權實施全鏈條法律保護。

三是「推動待遇平等」。台商可疊加享受民營經濟與外資專項政策，在要素獲取、技術合作等領域與本省企業同權，生活層面與居民享受同等醫療、教育等公共服務；四是「優化營商環境」。要求政府部門提升政務服務數字化水平，嚴禁干預企業經營，建立涉台投訴快速響應機制。

數據顯示，近年贛台經貿合作持續升溫，台資企業數量穩居中部前列。此次修訂將原有政策體系升級為法治化保障，特別是「非禁即入」的市場開放原則和同等待遇條款，為台胞融入江西「1269」行動計劃、參與新能源、電子信息等優勢產業提供制度支撐。

「新法規讓台商吃下『定心丸』。」相關負責人透露，將開展「惠台政策落實年」活動，通過政策宣講、專窗服務等方式推動《實施辦法》精准落地，幫助台胞在贛實現創業有平台、生活有品質、發展有前景。