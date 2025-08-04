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A走7990元洗衣機判6年8月定讞　金防部前少將二度聲請再審吞敗

▲▼國防部「民國104年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，43砲指部指揮官林帝志少將。（圖／資料照）

▲金防部前少將參謀長林承家任內A走公有洗衣機，被拔官還被判刑6年8月定讞。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家，2017年於任內將部隊採購的1台7990元洗衣機，寄回台南家裡私用，被依《貪污治罪條例》判刑6年8月定讞，服刑中的林男聲請再審與停止刑罰執行，主張1位證人目睹他寄回家的是「茶盤」，但證人出庭卻說是聽林男講的，最高法院再度駁回林男的聲請確定。

原名林帝志的林承家，於2017年7月到2019年10月，擔任金防部少將參謀長，2018年1月間，他指示蘇姓、呂姓2位駕駛兵，將部隊以7990元採購的1台約10公斤重未拆封洗衣機，跨海貨運到他的台南市住處給妻子簽收使用。

林男2019年10月間得知軍方接獲檢舉調查，趕緊自費8000元命蘇男買1台同廠牌同款洗衣機回營冒充，又請金門當地1位朋友出具存放證明書企圖掩飾，擔心被認出機身序號穿幫，最後把公有洗衣機從台南運回金門，仍被揭發，他辯稱機身序號貼紙遭人掉包。

一審金門地院認定林男身為少將參謀長，竟侵占價值7990元的洗衣機，又以魚目混珠、請朋友幫忙圓謊等方式狡辯卸責，犯後態度惡劣，依法定可判無期徒刑或10年以上徒刑的《貪污治罪條例》侵占公用財物罪，判林男12年徒刑、褫奪公權3年。

二審金門高分院指林男侵占財物低於5萬元、符合法定減刑條件，且公有洗衣機已發還金防部，據此酌減改判林男6年8月徒刑、褫奪公權3年，最高院今年（2025年）1月駁回林男上訴定讞。

林男先前已向金門高分院聲請過1次再審，主張本案洗衣機屬於陸軍後勤指揮部，與金防部無關，他當時無權決定採購與分配，就算侵占，也不構成「因職務關係而支配」的要件，企圖規避貪污重罪，今年4月已被駁回聲請確定。

林男再提起本次再審及停止刑罰執行的聲請，自稱用洗衣機外包裝紙箱打包「茶盤」寄回家、2位駕駛兵沒看過紙箱內裝什麼東西，且他打包時，正好1位楊姓飯店總經理來拜訪、目睹他裝箱過程，有楊男簽名的證明函為憑，希望傳喚楊男作證。

但楊男於再審案出庭證稱，保證函是林男預先打好字請他簽名，他當年確實在林男辦公室，看到林男用1個印有洗衣機廠牌標誌的紙箱、以黃色束帶打包物件，聽林男告知是茶盤。

再審案法官查明，林男因本件貪污案歷次審理期間，楊男都有聯絡關心，林男從沒聲請楊男作證、判刑定讞才想起楊男，提出證明函的舉動更啟人疑竇，加上楊男證詞與證明函內容可信度有疑、不符合再審所需的「明確性」要件。

此外，再審案法官指2位駕駛兵在刑案證稱，依林男指示從部隊庫房搬出1台未拆封的洗衣機，「很重啊，要兩個人一起搬才有辦法」，且用白色束帶綑綁紙箱，紙箱高度也比楊男看到的多出約30公分，顯為不同事情。

法官認為，林男本件聲請所提的證據，不論單獨或結合其他卷存證據觀察、判斷，客觀上均不足以動搖原定讞判決，駁回林男的再審與停止刑罰執行聲請，最高院駁回林男抗告確定。

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