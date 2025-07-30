撿到刮刮樂帶回家　婦倒賠4千元

記者黃翊婷／台北報導

女子阿鳳（化名）今年2月間在台北市中山區一處巷口撿到一張刮刮樂，但她沒有交給商場櫃檯人員處理或送至警局，因而挨告。雖然阿鳳辯稱自己曾嘗試透過社區警衛，將刮刮樂轉交給警方，但台北地院法官日前審理之後並未採信她的說詞，最終依犯侵占遺失物罪，判處她罰金4000元，得易服勞役4日。

▲阿鳳把撿到的刮刮樂帶回家，因此觸法。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳今年2月間在台北市中山區一處巷口，看到一名男子遺落一張價值2000元的刮刮樂，她上前將刮刮樂撿起，卻沒有轉交給商場櫃檯人員或警方處理；後來男子發現刮刮樂遺失，急忙報警處理，警方調閱監視器錄影畫面追查，很快便鎖定阿鳳。

阿鳳起初辯稱，她撿到刮刮樂的時候因為趕著去買東西，沒有想太多，本來想透過社區警衛轉交給警方，但警衛因下雨沒有時間，就把刮刮樂放回她家的信箱，她拿回家之後又跟其他雜物混在一起，結果就找不到了。

然而，檢方調查監視器錄影畫面等證據之後，發現距離事發地點不遠處就是商場的櫃檯，阿鳳理應可以將刮刮樂交給櫃檯人員處理，卻還是選擇將東西帶回住處，因此沒有採信她的說詞，訊後依法將她起訴。

台北地院法官表示，阿鳳將他人遺失的刮刮樂占為己有，顯然欠缺尊重他人財產法益的態度，法治觀念有所偏差，行為確實不妥，考量到她終於在法院訊問期間改口坦承犯行，但至今仍未與失主達成和解或完成賠償，最終依犯侵占遺失物罪，判處她罰金4000元，得易服勞役4日，全案仍可上訴。