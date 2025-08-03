無人機採購重大貪污案！　烏克蘭4人被捕

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭國家反貪局（NABU）與特別反貪檢察署（SAPO）2日揭發一起重大的軍事採購貪腐案件，涉案對象包括現任國會議員、地方官員與國民警衛隊成員，涉嫌在軍用無人機及電子干擾系統採購過程中大幅抬高價格，並收受高達合約金額30％的回扣。此案的揭露時機，正值烏克蘭國會於兩天前才通過立法，恢復兩大反貪機構的獨立調查權限，格外引人注目。

路透社報導，根據NABU與SAPO的聲明，調查人員發現，相關單位與供應商勾結，在防務設備採購中刻意提高採購金額，再透過虛構費用與人頭公司層層轉手，以掩飾行賄行為。目前已有4人遭到拘捕，案件仍在進一步擴大調查中。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後在社群媒體上重申「對貪污零容忍」的國家立場，強調不論軍事或民間領域，腐敗行為都將面臨法律追責。外界指出，澤倫斯基先前曾推動將NABU與SAPO納入行政機關監管，引發國內激烈抗爭與數萬民眾上街示威，最終迫使總統讓步、恢復兩機構的獨立性。此次貪污案的揭露，也被視為反貪機構重新獲得自主後展現效能的首項重大成果。

國際社會亦高度關注此案進展，尤其歐盟曾明言，若烏克蘭在打擊腐敗方面無法展現誠意，恐將影響其加入歐盟的進程。多國外交官私下表示，這起案件若能嚴正處理並依法究責，將有助於提升烏克蘭在國際上的信任與形象。