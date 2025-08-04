大咖落跑「審判長免懲戒」　劍青檢改酸：好寶寶不忍苛責

▲法官邱忠義因裁定程序違失導致鍾文智判刑定讞前逃亡。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

高院法官邱忠義、陳勇松因解除「鮑魚大亨」鍾文智的科技監控，導致鍾文智在判刑定讞前逃亡，司法院法官評鑑委員會調查後，建議將陳勇松送職務法庭並罰俸10個月，時任審判長的邱忠義則因已記取教訓，無懲戒必要。基層檢察官批評法評會對2位法官的態度迥然不同，包庇邱忠義宛如「好寶寶不忍苛責」。

鍾文智炒作多檔TDR不法獲利4.7億元，2025年3月間被依7個罪行各判處8月到9年10月不等刑期定讞，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，但鍾文智卻因在2024年間，獲高院裁定以交保2000萬元，換取拆卸電子腳鐶的科技監控處分，之後人間蒸發，至今未到案服刑。

法官評鑑委員會調查認為，本案法官有4項違失，包括未將不延長科技監控的裁定宣示或送達；遭到外界質疑後，又自行增補裁定理由；指示書記官抽換公務電話紀錄；以及其他處分延遲送達裁定等，但斟酌邱忠義坦承一時失慮，應已記取教訓，及其歷年考評紀錄良好等理由，決議邱忠義尚無懲戒之必要，陳勇松陳勇松則被建議移送職務法庭，並建議罰俸10個月。

以下為劍青檢改聲明全文：

法評會決議不公且刻意包庇審判長 請司法院依法行使職務監督權

高院今(114)年3月爆發違法解除鍾文智電子監控，釀成重大逃亡事件，合議庭違法裁定且甩鍋最高法院、檢察官及書記官，經司法院法官評鑑委員會調查，上周五(8月1日)傍晚，司法院突發新聞稿，最後結論竟刻意包庇邱審判長，完全不必懲戒，更對於邱審判長事發後散播假訊息甩鍋之惡劣行徑，全部不予處理，本會嚴詞譴責並聲明如下：

一、上週五司法院之新聞稿，法官評鑑委員會明確認定，邱審判長和陳法官二人之裁定程序明顯違法，且均屬「情節重大」，事證明確，但最後「量刑時」竟又決議，陳法官應移送職務法庭且建議罰俸10個月，邱審判長則「尚無懲戒之必要」，兩者差距之大，宛如雲泥，令人驚愕。為何兩人都違法且均情節重大，卻只有陳法官一人要處罰，邱審判長就都不用？

二、依司法院新聞稿內容記載，法評會考量「邱審判長歷年考評良好，應係偶發而非慣行」，「經此評鑑程序，當已記取教訓…，尚無懲戒之必要」，真是好寶寶不忍苛責。至於陳法官，則雖然「其平時考評紀錄良好」，但是「其有未以謹慎勤勉態度執行職務之慣行…，有予以懲戒之必要」，直接加碼「慣行」給你一腳，兩人描述令人大開眼界。對邱審判長呵護至極，連《法官法》第21條最輕的「發命令促其注意」或「警告」都捨不得下，這顯然就是刻意迴護邱審判長，不想讓他留下一絲不良紀錄。

三、本會要指出，鍾文智逃亡事件爆發後，邱忠義審判長不知悔改，玩弄法律文字，違反司法院對外發言相關規範，擅自向《知新聞》表示「各法院以『略式裁定』處理羈押及替代處分，並非罕見且行之有年，至於合議庭『略式裁定』之後，承審法官的書記官要如何通知或送達，那都是書記官執行層面的問題」、「檢察官也未提出鍾文智可能棄保潛逃、偷渡出境的具體事證」等不實訊息，甩鍋給檢察官和書記官，引發全體法界嘩然，更遭台灣書記官工會發文砲轟譴責。

四、當時，合議庭法官更透過媒體群組，大量轉發「當時受命法官問過最高法院、檢察官都回覆對於是否延長科控沒有意見」的假訊息，邱忠義審判長更在今(114)年3月29日接受《知新聞》採訪直接指出，「合議庭只是代替最高法院處理相關強制處分，而經手案件的最高法院完全不表示意見」，第一時間攻擊檢察官及最高法院，試圖帶風向卸責，如今皆已證實虛假。但法評會對這些惡劣行為也全都不處理，就算邱審判長已涉情節重大的違法裁定，最輕處分的「發命令促其注意」或「警告」也不給，本會對法評會的功能不彰、不公正、不公平，深感失望與痛心。祈請司法院本於司法自律，依據《法官法》第20條、第21條進行職務監督，甚至參酌同法第51條第2項逕送監察院辦理。