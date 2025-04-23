涉載鍾文智逃亡！國中同學「石碇換車牌」50萬交保+電子監控

▲鍾文智國中同學鄭畯中(左)涉嫌藏匿人犯，被檢察官諭令交保並接受科技監控。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

連一鮑魚前董事長鍾文智違反《證交法》共被判刑30年5月，卻疑似早就規劃好逃亡路線，在案件定讞隔天，就約20年老友鄭畯中到新北市石碇區見面，由鄭畯中駕駛私自變換車牌的車輛，載鍾文智逃亡，台北地檢署23日拘提鄭畯中到案，釐清鍾文智逃亡路線及下落後，諭令50萬元交保並限制出境出海、配戴電子手環監控。

鍾文智和鄭畯中都是屏東人，2人從國中時期認識至今20多年，鄭畯中2020年北上找工作，鍾文智還掏錢要妹妹鍾文宜幫忙租車做為交通工具，之後鄭畯中開始聽命鍾文智處理許多事情，包括鍾文智被控炒作TDR(台灣存託憑證)案件中，相關資金也曾流向鄭畯中的銀行帳戶。

▲鍾文智的妹妹鍾文宜交保5萬元。（圖／記者劉昌松攝）

2025年3月12日，鍾文智因炒作多檔TDR被最高法院判刑定讞，雖然北檢立刻啟動防逃機制，但因高等法院未延長對鍾文智的科技監控，鍾文智在13日未依規定向轄區派出所報到，放棄1億元交保金潛逃，檢察官拘提無著，隨即發布通緝並函請住相關單位註銷護照。

北檢成立專案小組追查鍾文智行蹤，懷疑鍾文智一得知最高法院判決結果，就透過妹妹鍾文宜聯繫相關親友處理善後，然後自己搭計程車到石碇區，改搭鄭畯中駕駛車輛逃亡，雖石碇區監視器較少，不易判斷去向，但專案小組發現鄭畯中曾在石碇區更換車牌，懷疑鍾文智等人早已研擬逃亡路徑。

檢察官23日簽發拘票，將鄭畯中等4人拘提到案，釐清鍾文智逃亡路線與去向，其中鄭畯中因涉藏匿人犯罪嫌重大，訊後諭令交保50萬元，鍾文智妹妹鍾文宜、李姓姪女，以及游姓友人各交保3萬、5萬元。