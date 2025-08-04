全家出席婚禮！人妻突遭公公「行刑式槍殺」　家人驚恐目睹

▲克莉絲汀在婚禮上遭公公槍殺。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國伊利諾州發生駭人案件，76歲男子羅蘭德（Roland Schmidt）與全家人一同出席婚禮，散場時刻，他卻突然近距離「行刑式」槍殺自己的媳婦。據稱，行凶動機與一樁離婚官司有關。

ABC News等外媒報導，7月25日晚間10時15分左右，當地萬豪酒店外面發生槍擊案，45歲受害者克莉絲汀（Christine Moyer）頭部中彈，緊急送醫後仍宣告不治。

根據檢方說法，婚宴上全家人還坐在一起，但在一起走到停車場的路上，羅蘭德默默來到媳婦身後，趁著她與其他家人說話時，從背後開槍射擊其頭部，「他在她自己的家人面前處決了她」。

羅蘭德立刻被現場民眾制伏在地，並且移交警方，犯案槍械也在現場尋獲。

根據調查，就在這場婚禮舉行的幾周前，羅蘭德從兒子口中得知，克莉絲汀正準備提出離婚。檢方指出，凶嫌犯案動機就是因為「媳婦對兒子提出離婚訴訟」，他早在一周前就開始預謀，原本計畫在行凶後自殺。

羅蘭德如今被指控第一級謀殺罪，下次出庭是8月22日，全案仍在審理中。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995