襪子綁嘴踢飛路上「不給食物」三花貓慘被虐死　變態男大生判3月

▲ 三花貓「樂樂」遭飼主長期施虐，最終慘死街頭 。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

記者潘鳳威／新竹報導

惡質！一名就讀新竹某大學心理系的張姓男子，涉嫌長期虐待其飼養的貓咪「樂樂」，並拒絕提供食物，導致該貓不幸死亡。新竹地方法院審理後，依動保法判處有期徒刑三個月，併科罰金20萬元。

判決書指出，張男於2024年7月間在新竹市租屋處飼養一隻花貓「樂樂」及一隻黑貓。然而，他不僅長期虐待樂樂，甚至經常不給牠進食。2024年10月6日，張男更以襪子纏繞樂樂的口鼻與頸部，隨後將牠從租屋處騎樓踢踹至馬路上，導致樂樂傷重死亡，民眾發現通報動保處，整件案情才曝光。

張男於警詢時否認違反動保法，辯稱當天為了投藥，因樂樂掙扎激烈，嘴巴無法打開，才用襪子將其嘴巴圍一圈綁住。此外，張男強調將樂樂趕出家門，是因為牠抓得太用力弄痛他，並否認將貓踢到馬路上，對樂樂的傷勢來源表示不清楚。且自己每天都會補充飼料對其餵食。

▲虐貓的張姓男大生 。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）

然而根據台大獸醫學院解剖報告書指出，樂樂身上有多處新舊不一、形態多樣的小型傷口，口腔組織多處缺損並伴隨出血，右側肋骨骨折及右肺葉撕裂，另有左側肩胛肌肉出血與左臉瘀傷，最終因呼吸窘迫而死亡。且根據消化道內容物，推測其生前已有一段時間未進食，證明樂樂受虐。

新竹法院法官審理後認定，張男身為飼主，應盡照護義務，提供動物適當食物與安全生活環境，避免其遭受虐待，但被告未盡責任，致使動物傷重死亡。但考量張男坦承犯行且有悔意，依動保法第二十五條第一款故意傷害動物罪，判處張男有期徒刑3月，併科罰金20萬元。